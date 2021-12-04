4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олексія та Олени Єгорових просто зараз!

Олексій та Олена Єгорови виконали на сцені легендарного проєкту театральну постановку. Олена ― професійна клоунеса, яка працює за кордоном, а на сцені найкращого українського шоу їй вдалося розсмішити професійне журі і отримати три «так»! «Я радий, що в сегменті оригінального жанру у нас з’явився ось такий виступ, де разом змішалися клоунада, степ і вокал. Я дуже приємно вражений!» ― сказав Сергій Притула.

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