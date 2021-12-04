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Алексей и Елена Егоровы ― клоунада на «Україна має талант»-2021

04.12.2021

4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Алексея и Елены Егоровых прямо сейчас!

Алексей и Елена Егоровы исполнили на сцене легендарного проекта театральную постановку. Елена ― профессиональная клоунесса, работающая за границей, а на сцене лучшего украинского шоу ей удалось рассмешить профессиональное жюри и получить от судей три «да»! «Я рад, что в сегменте оригинального жанра у нас появилось вот такое выступление, где вместе смешались клоунада, степ и вокал. Я очень приятно удивлен!» ― сказал Сергей Притула.

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