4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Політова просто зараз!

Дмитро Політов виконав полданс з елементами крампу, від якого судді були в захваті! «Дуже хочеться продовжити дивитися на цей шедевр! Я ніколи в житті не бачила такого виступу! Я так вдячна за те, що я свідок таких неймовірних талантів нашої країни! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

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