4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Политова прямо сейчас!

Дмитрий Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге! «Очень хочется продолжить смотреть этот шедевр! Я никогда в жизни не видела такого выступления! Я так благодарна за то, что я свидетель таких невероятных талантов нашей страны! У вас три “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

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