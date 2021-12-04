4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Богдана Коника просто зараз!

Гітарист із Броварів Богдан Коник виконав власну композицію на гітарі. У свої 16 хлопець отримав від судів найкращого талант-шоу три «так»! «Я не розумію такої музики, але як тільки ти почав грати, мені захотілося дико хитати головою! Тому що це було круто! Це справжня віртуозна гра великого професіонала! І знаєш що? Це твій космос! Ти відлетів з гітарою, і ми всі разом теж!» ― прокоментувала виступ учасника Ксенія Мішина.

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