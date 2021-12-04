4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Богдана Коника прямо сейчас!

Гитарист из Броваров Богдан Коник исполнил свою композицию на гитаре. В свои 16 парень получил от судей лучшего талант-шоу три «да»! «Я не понимаю такой музыки, но как только ты начал играть, мне захотелось дико качать головой! Потому что это было круто! Это настоящая виртуозная игра великого профессионала! И знаешь, что? Это твой космос! Ты улетел с гитарой, и мы все вместе тоже!» ― прокомментировала выступление участника Ксения Мишина.

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