20 листопада о 19:00 відбудеться показ п’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». До суддівської трійки проєкту приєднається четвертий запрошений зірковий суддя ― відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи Жан Беленюк.

Дивіться новий випуск легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи! У п’ятому випуску суддівський склад знову поповниться зірковим суддею ― учасників оцінюватиме олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Жонгляж гарячою гирею, світовий рекорд ― чим іще дивуватимуть українці, дивіться!

Судді: Ксенія Мішина, Євген Кот та Сергій Притула.

Ведучий: Григорій Решетник.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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