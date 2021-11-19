20 ноября в 19:00 состоится показ пятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». К судейской тройке проекта присоединится четвертый приглашенный звездный судья ― известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

Смотрите новый выпуск легендарного талант-шоу, которое вернулось в эфир СТБ после пятилетней паузы! В пятом выпуске судейский состав снова пополнится звездным судьей ― участников будет оценивать олимпийский чемпион Жан Беленюк. Жонгляж горячей гирей, мировой рекорд ― чем еще будут удивлять украинцы, смотрите!

Судьи: Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула.

Ведущий: Григорий Решетник.

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