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Мировой рекорд и Жан Беленюк: что будет в пятом выпуске «Україна має талант»

19.11.2021

20 ноября в 19:00 состоится показ пятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». К судейской тройке проекта присоединится четвертый приглашенный звездный судья ― известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

украина мае талант 2021 менталисты

Смотрите новый выпуск легендарного талант-шоу, которое вернулось в эфир СТБ после пятилетней паузы! В пятом выпуске судейский состав снова пополнится звездным судьей ― участников будет оценивать олимпийский чемпион Жан Беленюк. Жонгляж горячей гирей, мировой рекорд ― чем еще будут удивлять украинцы, смотрите!

Судьи: Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула.

Ведущий: Григорий Решетник.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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