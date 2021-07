13 травня в українських кінотеатрах вийшов у прокат хорор «Нечестивий». Одну з головних ролей у ньому зіграла українська артистка Марина Мазепа. Вона втілила на екрані героїню на ім’я Мері Ельнор. Марина — талановита танцівниця і хореографиня. В Україні вона стала відомою завдяки проєкту «Танцюють всі» — у 2015-му їй вдалося потрапити до п’ятірки фіналістів.

Через два роки після шоу Марина вирушила підкорювати США. Там дівчина працювала хореографинею танцювальних шоу знаменитого Cirque du Soleil у Лас-Вегасі. Через рік взяла участь в американському проєкті «So you think you can dance?». А вже у 2019-му стала півфіналісткою шоу талантів «America’s Got Talent», де буквально розривала зал завдяки приголомшливій гнучкості і неймовірній пластиці.

Виступ Марини побачив продюсер фільму «Нечестивий» Сем Реймі. Дівчина записала ролик для проб — і відразу була затверджена на роль Мері Ельнор.

«Зніматися з такими голлівудськими зірками, як Джеффрі Дін Морган і Вільям Седлер, було справжньою насолодою. Завдяки їхнім порадам я отримала дорогоцінний досвід», — ділиться Марина думками про зйомки в Голлівуді.

Мало хто знає, але саме Влад Яма дав дівчині квиток до голлівудської сцени! Тоді, у 2015 році, саме він розгледів її талант на масштабному танцювальному шоу «Танцюють всі». Журналісти програми «Вікна-новини» показали інтерв’ю Марини Владу, який повірити не міг побаченому:

«Я ледь не розплакався! Марино, нам уже потрібно нарешті обійнятися! Будеш у Києві — заїжджай!»

