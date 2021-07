13 мая в украинских кинотеатрах вышел в прокат хоррор «Нечестивый». Одну из главных ролей в нем сыграла украинская артистка Марина Мазепа. Она воплотила на экране героиню по имени Мэри Эльнор. Марина ― талантливая танцовщица и хореограф. В Украине она стала известной благодаря проекту «Танцуют все» ― в 2015-м ей удалось попасть в пятерку финалистов.

Через два года после шоу Марина отправилась покорять США. Там девушка работала хореографом танцевальных шоу знаменитого Cirque du Soleil в Лас-Вегасе. Через год приняла участие в американском проекте «So you think you can dance?». А уже в 2019-м стала полуфиналисткой шоу талантов «America’s Got Talent», где буквально разрывала зал благодаря шокирующей гибкости и впечатляющей пластике.

Выступление Марины увидел продюсер фильма «Нечестивый» Сэм Рэйми. Девушка записала ролик для проб ― и сразу была утверждена на роль Мэри Эльнор.

«Сниматься с такими голливудскими звездами, как Джеффри Дин Морган и Уильям Сэдлер, было настоящим наслаждением. Благодаря их советам я получила драгоценный опыт», ― делится Марина мыслями о съемках в Голливуде.

Мало кто знает, но именно Влад Яма дал девушке билет на голливудскую сцену! Тогда, в 2015 году, именно он разглядел ее талант на масштабном танцевальном шоу «Танцуют все». Журналисты программы «Вікна-новини» показали интервью Марины Владу, который поверить не мог увиденному:

«Я чуть не расплакался! Марина, нам уже нужно наконец обняться! Будешь в Киеве ― заезжай»

Между тем телеканал СТБ продолжает открывать украинские таланты миру. К 30-летию независимости Украины мы готовим особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант», премьера которого состоится осенью.

Недавно СТБ начал телевизионные кастинги «Україна має талант» и огласил имена основной тройки звездных судей. Успешный телеведущий, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу Сергей Притула, самая известная актриса страны Ксения Мишина и топовый хореограф-постановщик и креативный продюсер Евгений Кот будут раскрывать потенциал каждого участника и помогать реализовать мечту.

Во время кастингов в составе звездного жюри «Україна має талант» также будут появляться люди, которых мы называем гордостью страны: олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на разных международных аренах.

