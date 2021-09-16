Известна дата премьеры легендарного шоу Україна має талант 2021! Уже с 23 октября неудержимый Евгений Кот, чувственная Ксения Мишина и прямолинейный Сергей Притула будут выбирать лучших среди лучших. Осенью простые украинцы будут поражать своими сверхспособностями и заставят нас гордиться каждым. Не пропустите – смотрите премьеру шоу Україна має талант 2021 23.10.2021 на СТБ.