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Барабанщики и Руслана : что будет в четвертом выпуске «Україна має талант»

12.11.2021

13 ноября в 19:00 состоится показ четвертого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями будут удивлять участники со всего мира! Кто пройдет в следующий этап? А кто получит «да» от всех судей шоу?

руслана

Смотрите новый выпуск легендарного талант-шоу, которое вернулось в эфир СТБ после пятилетней паузы! В четвертом выпуске состав жюри увеличится: за стол сядет приглашенная звездная судья ― украинская певица и победительница «Евровидения» Руслана.

Ведущий: Григорий Решетник

Судьи: Сергей Притула, Женя Кот, Ксения Мишина

Video: Барабанщики и Руслана : что будет в четвертом выпуске «Україна має талант»

Україна має талант 2021 3 выпуск: участники будут выступать на отборе. Кто получит золотую кнопку в 4 выпуске Україна має талант 2021 от 13.11.2021, а кто отправится домой?

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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