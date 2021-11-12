13 листопада о 19.00 відбудеться показ четвертого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивуватимуть учасники з усього світу! Хто пройде в наступний етап? А хто отримає «так» від усіх суддів шоу?

Дивіться новий випуск легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи! У четвертому випуску склад журі збільшиться: за стіл сяде запрошена зіркова суддя ― українська співачка та переможниця «Євробачення» Руслана.

Ведучий: Григорій Решетник

Судді: Сергій Притула, Женя Кот, Ксенія Мішина

Video: Барабанщики і Руслана: що буде в четвертому випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 3 випуск: учасники виступатимуть на відборі. Хто отримає золоту кнопку в 4 випуску Україна має талант 2021 від 13.11.2021, а хто повернеться додому?

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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