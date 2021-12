У 52 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці тринадцятого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама-інтелектуалка Діана, домашня директорка Маргарита, мама-друг Олена чи релігійна мама Настя? Про результати читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 49 випуск: Мама-друг Олена полюбляє себе жаліти

Олена виховує двох доньок: 13-річну Аню та 4-річну Елю. Вона вважає себе мамою-другом та обговорює з дітьми всі їхні секрети. За її словами, вони їй повністю довіряють. У старшої доньки є септум, пірсинг, вона покриває нігті гель-лаком, а також хоче татуювання. Олена розлучається після 13 років стосунків, які називає токсичними. Вона володіла студіями танців на пілоні та знімалася ню всупереч бажанню чоловіка. Олена вважає себе супермамою, бо знайшла в собі сили закінчити токсичні стосунки.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 50 випуск: Домашня директорка Маргарита тримає сім’ю в залізних лещатах

Маргарита повністю віддала себе сім’ї і отримує задоволення від домашніх справ. Вона може прибирати до напівпритомного стану. 9-річного Михайла виховує як чоловіка, а не синочка-мамія. Вона надихає чоловіка Андрія ― він її опора. Наразі Маргарита вагітна ще одним сином. Вона вважає себе супермамою, бо створює вдома атмосферу для виховання справжнього мужчини.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 51 випуск: релігійна мама Настя повністю змінилася заради чоловіка

Настя ― релігійна єврейка, вона вже 4 роки у шлюбі зі значно старшим Давидом. Дівчина заробляє тим, що вона єврейська сваха ― за оплату знаходить дружин для євреїв. Настя виховує двох доньок ― 2-річну Арієль та 1-річну Адель, проте чоловік хоче семеро дітей і як мінімум трьох із них ― хлопчиків. Виховання в сім’ї ґрунтується на єврейських традиціях, а їдять вони тільки кошерну їжу. У суботу Настя забороняє дітям дивитися мультики і користуватися гаджетами. Вона не знає, чим заробляє чоловік. Настя вважає себе супермамою, бо встигає бути доброю господинею, мамою та дружиною.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 52 випуск: Мама-інтелектуалка Діана живе кочовим життям



Діана ― експертка з особистого бренду: допомагає займатися блогінгом та продажами в Instagram і від цієї роботи отримує задоволення. Вона виховує чотирьох дітей: 11-річного Максима від першого шлюбу, 10-річну Алісу від першого шлюбу чоловіка, 3-річного Кріса та півторарічну Беатріс. Чоловік Діани Михайло ― системний архітектор, який працював у таких відомих компаніях, як Google та Yandex. Ключова особливість їхньої сім’ї ― розвиток. Вони працюють віддалено, тому багато подорожують, і діти вчаться дистанційно.

Дмитро Карпачов зазначив, що для нього цей тиждень був про рівноправ’я, бо щасливими діти ростуть у сім’ях, де ніхто не принижує одне одного. За його словами, Настя повністю підлаштувалася під чоловіка, а Маргарита ― домашня директорка. Діана, на його думку, найбільше дає свободи та рівноправ’я в сім’ї, тому свої 10 балів експерт віддав саме їй.

Отже, переможниця 13 тижня «Супермами» ― Діана.

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.