В 52 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы тринадцатой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама-интеллектуалка Диана, домашний директор Маргарита, мама-друг Елена или религиозная мама Настя? О результатах читайте в материале.

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Елена воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Аню и 4-летнюю Элю. Она считает себя мамой-другом и обсуждает с детьми все их секреты. По ее словам, они полностью доверяют ей. У старшей дочери есть септум, пирсинг, она покрывает ногти гель-лаком, а также хочет татуировку. Лена разводится после 13 лет отношений, которые называет токсичными. Она владела студиями танцев на пилоне и снималась ню вопреки желанию мужчины. Елена считает себя супермамой, потому что нашла в себе силы закончить токсичные отношения.

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Маргарита полностью отдала себя семье и получает удовольствие от домашних дел. Она может убираться до полуобморочного состояния. 9-летнего Михаила воспитывает как мужчину, а не как маменькиного сынка. Она вдохновляет мужа Андрея ― он ее опора. Сейчас Маргарита беременна еще одним сыном. Она считает себя супермамой, потому что создает дома атмосферу для воспитания настоящего мужчины.

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Настя ― религиозная еврейка, она уже 4 года замужем за намного старшим Давидом. Девушка зарабатывает тем, что она еврейская сваха ― за оплату находит жен для евреев. Она воспитывает двух дочерей ― 2-летнюю Ариэль и годовалую Адель, однако муж хочет семеро детей и как минимум троих из них ― мальчиков. Воспитание в их семье построено на еврейских традициях, а едят они только кошерную пищу. В субботу Настя запрещает детям смотреть мультики и пользоваться гаджетами. Она не знает, чем зарабатывает ее муж. Настя считает себя супермамой, потому что успевает быть хорошей хозяйкой, мамой и женой.

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Диана ― эксперт по личному бренду: помогает заниматься блогингом и продажами в Instagram и получает удовольствие от этой работы. Она воспитывает четырех детей: 11-летнего Максима от первого брака, 10-летнюю Алису от первого брака мужа, 3-летнего Криса и полуторагодовалую Беатрис. Муж Дианы Михаил ― системный архитектор, работавший в таких известных компаниях, как Google и Yandex. Ключевая особенность их семьи ― развитие. Они работают удаленно, поэтому много путешествуют, и дети учатся дистанционно. Диана считает себя супермомай, потому что ничего не делает через силу и является автором своей жизни.

«Супермама»-4 ― кто победил на 13 неделе

Маргарита ― 60 баллов

Диана ― 55 баллов

Настя ― 52 балла

Елена ― 32 балла

Дмитрий Карпачев отметил, что для него эта неделя была о равноправии, потому что счастливыми дети растут в семьях, где никто не унижает друг друга. По его словам, Настя полностью подстроилась под мужа, а Маргарита ― домашний директор. Диана, по его мнению, больше всего дает свободы и равноправия в семье, поэтому свои 10 баллов эксперт отдал именно ей.

Итак, победительница 13 недели «Супермамы» ― Диана.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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