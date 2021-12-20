20 декабря на телеканале СТБ вышел 49 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как живет мама-друг Лена, чем она шокировала участниц? Почему она 13 лет не разводилась с мужем, которого называет абьюзером? Чем занимается Лена и как самореализовалась?

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Елена воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Аню и 4-летнюю Элю. Она считает себя мамой-другом и обсуждает с детьми все их секреты. По ее словам, они полностью доверяют ей. У старшей дочери есть септум, пирсинг, она покрывает ногти гель-лаком, а также хочет татуировку. Героиня разводится после 13 лет отношений, которые называет токсичными. Она владела студиями танцев на пилоне и снималась ню вопреки желанию мужа. Елена считает себя супермамой, потому что нашла в себе силы закончить токсичные отношения.

Елена встретила мам в своей студии, где продемонстрировала им профессиональный танец на пилоне в черной коже и латексе. Она рассказала, что у нее было несколько таких студий, ― по ее словам, они с мужем покупали их поровну. Елена сама танцевала и учила танцам других. Однако доход был невелик ― деньги фактически шли на оплату коммунальных, аренды и зарплату.

Героиня призналась, что у нее нет высшего образования, и потому она смогла сейчас устроиться только курьером. Ее муж ― второй в ее жизни мужчина, и они поженились только потому, что она забеременела. По словам супермамы, он все время ее обижал и избивал. Однако женщина сама сказала, что она постоянно унижала его и пыталась публично выставить виновным во многих проблемах. Одна из причин ссор ― ремонт у них дома. Муж сам работает в строительстве, однако уже 4 года не может закончить ремонт, дома голые стены и местами оголенные провода. По словам Лены, муж устает и не успевает сделать ничего, а она оказывала ему моральную помощь, которой не хватало для окончания работ. Елена записывала свои истерики в прошлом, чтобы сейчас смотреть и показывать другим, что у нее было раньше, ― как видеодневники.

Героиня привезла участниц не домой, а в гостиницу, где дала пообщаться с дочерьми. Старшая девочка учится в школе и сказала, что увлекается языками, однако не смогла поговорить с мамочками на английском. При личном общении Аня призналась, что недавняя «драка», о которой рассказала Елена, была скорее толканием ― отец толкнул маму. Однако девочка поразила участниц «Супермамы» тем, что в отношении отца повторила мамины слова, в том числе и обвинила, что ее угри ― следствие нервного срыва, а не подросткового возраста и гормональных изменений. Также она нехорошо и пренебрежительно относится к своим сверстникам-мальчикам. Аня также, как мама, склонна вести свой дневник.

В отеле участницы увидели и мужа Елены, однако он отказался что-либо комментировать и общаться с ними. Там же героиня устроила праздничное застолье для конкуренток, и они дали ей советы по воспитанию девочек и отношениям с мужчиной.

Как прошел разговор мамы-друга с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 49 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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