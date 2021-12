20 грудня на телеканалі СТБ вийшов 49 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Як живе Олена, чим вона шокувала учасниць? Чому вона 13 років не розлучалася з чоловіком, якого називає аб’юзером? Чим займається Олена і як самореалізувалася?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інтелектуалка, домашня директорка, мама-друг та релігійна мама ― учасниці 13 тижня

Олена виховує двох доньок: 13-річну Аню та 4-річну Елю. Вона вважає себе мамою-другом та обговорює з дітьми всі їхні секрети. За її словами, вони їй повністю довіряють. У старшої доньки є септум, пірсинг, вона покриває нігті гель-лаком, а також хоче татуювання. Героїня розлучається після 13 років стосунків, які називає токсичними. Вона володіла студіями танців на пілоні та знімалася ню всупереч бажанню чоловіка. Олена вважає себе супермамою, бо знайшла в собі сили закінчити токсичні стосунки.

Олена зустріла мам у своїй студії, де продемонструвала їм професійний танець на пілоні в чорній шкірі та латексі. Вона розповіла, що в неї було кілька таких студій, ― за її словами, вони з чоловіком купували їх порівну. Олена сама танцювала і навчала танців інших. Проте дохід був невеликий ― гроші фактично йшли на оплату комунальних, аренди та зарплатню.

Олена зізналася, що в неї немає вищої освіти, і тому вона змогла зараз влаштуватися лише кур’єром. Її чоловік ― другий у її житті, і вони одружилися тільки тому, що вона завагітніла. За словами героїні, він весь час її ображав і бив. Проте жінка сама сказала, що вона весь час принижувала його й намагалася публічно виставити винним у багатьох проблемах. Одна з причин сварок ― ремонт у них вдома. Чоловік сам працює в будівництві, проте вже 4 роки не може закінчити ремонт, і вдома голі стіни та місцями оголені дроти. За словами Олени, чоловік втомлюється і не встигає зробити нічого, а вона надавала йому моральну допомогу, якої не вистачало для закінчення роботи. Олена записувала свої істерики в минулому, щоб зараз дивитися та показувати іншим, що в неї було раніше, ― як відеощоденники.

Героїня привезла учасниць не додому, а в готель, де дала поспілкуватися з доньками. Старша дівчинка вчиться у школі і сказала, що захоплюється мовами, проте не змогла поговорити з матусями англійською. При особистому спілкуванні Аня зізналася, що нещодавня «бійка», про яку розповіла Олена, була скоріше штовханиною ― батько штовхнув маму. Проте дівчинка вразила учасниць «Супермами» тим, що про батька повторила мамині слова, в тому числі й звинуватила, що її висипання та вугрі ― наслідок нервового зриву, а не підліткового віку та гормональних змін. Також вона недобре та зневажливо ставиться до своїх однолітків-хлопців. Аня, як і мама, схильна вести щоденник.

У готелі учасниці побачили й чоловіка Олени, проте він відмовився щось коментувати і спілкуватися із ними. Там же героїня влаштувала святкове застілля для конкуренток, і вони дали їй поради щодо виховання дівчат і стосунків з чоловіком.

Як пройшла розмова мами-друга Олени з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 49 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.