20 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 49 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На тринадцятому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама-інтелектуалка Діана, домашня директорка Маргарита, мама-друг Олена та релегійна мама Настя. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Діана має домробітницю, кухаря, няню, стиліста, візажиста, дієтолога і навіть тренера з інтимного фітнесу. Її чоловік — ІТ-вець, працював із Google та Yandex, а сама Діана ― блогерка. У них четверо дітей: 11-річний Максим, Аліса, 3-річний Крістофер та півторарічна Беатріс. Мама проводить з кожною дитиною годину на тиждень.

Маргарита — домогосподарка і може прибирати до напівпритомного стану. На її думку, дівчат треба привчати, що вони не принцеси, а мають уміти подбати про чоловіка. Вона виховує 9-річного сина Михайла, і їй неприємно, коли на батьківських зборах його не називають відмінником. Маргарита вже вагітна вдруге ― знову хлопчиком.

Олена 13 років була у стосунках, де чоловік її принижував, подружжя розходилося, але потім усе одно сходилося знову. Наразі вони в процесі розлучення, але живуть в одному будинку ― тільки розійшлися по різних кімнатах. Вона влаштувалася кур’єром-водієм до компанії автозапчастин. У неї дві доньки: 13-річна Аня та 4-річна Еля. Олена вважає себе мамою-другом, проте захищає дітей від впливу батька.

Настя вважає себе релігійною єврейкою, її єврейське ім’я ― Шеломіт. За правилами, вона має бути скромною: покривати голову, носити довгі спідниці, сукні без декольте. День знайомства з учасницями припав на суботу, тому Настя не змогла прийти, а залишилася молитися вдома. У неї дві доньки: 2-річна Аріель та 1-річна Адель. Подружжя планує семеро дітей і хоча б одного хлопчика. Родина споживає тільки кошерну їжу.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

