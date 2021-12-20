20 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 49 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На тринадцатой неделе сезона за заветное звание будут бороться: мама-интеллектуалка Диана, домашний директор Маргарита, мама-друг Лена и религиозная мама Настя. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон: мама-интеллектуалка, домашний директор, мама-друг и религиозная мама ― участницы 13 недели Супермама 4 сезон: участницы 13 недели проекта: мама-интеллектуалка, домашний директор, мама-друг и религиозная мама - узнайте больше об участницах 49, 50, 51 и 52 выпусков шоу Супермама 4 сезон на СТБ.

Больше по теме: «Еще есть много историй, которые хотелось бы рассказать»: Мария Белая о 4 сезоне «Супермамы» на СТБ

Мама-интеллектуалка Диана

Диана имеет домработницу, повара, няню, стилиста, визажиста, диетолога и даже тренера по интимному фитнесу. Ее муж ― ИТ-шник, работал с Google и Yandex, а сама Диана ― блогер. У них четверо детей: 11-летний Максим, Алиса, 3-летний Кристофер и полуторалетняя Беатрис. Мама проводит с каждым ребенком час в неделю.

Домашний директор Маргарита

Маргарита — домохозяйка и может убирать до полуобморочного состояния. По ее мнению, девочек нужно приучать, что они не принцессы, а должны уметь позаботиться о муже. Она воспитывает 9-летнего сына Михаила, и ей неприятно, когда на родительском собрании его не называют отличником. Маргарита уже беременна второй раз ― снова мальчиком.

Мама-друг Елена

Елена 13 лет была в отношениях, где муж ее унижал, супруги расходились, но все равно возвращались друг к другу. Сейчас они в процессе развода, но живут в одном доме ― только разошлись по разным комнатам. Она устроилась курьером-водителем в компанию автозапчастей. У нее две дочери: 13-летняя Аня и 4-летняя Эля. Елена считает себя мамой-другом, но защищает детей от влияния отца.

Религиозная мама Настя

Настя считает себя религиозной еврейкой, ее еврейское имя ― Шеломит. По правилам, она должна быть скромной: покрывать голову, носить длинные юбки, платья без декольте. День знакомства с участницами пришелся на субботу, поэтому Настя не смогла прийти, а осталась молиться дома. У нее две дочери: 2-летняя Ариэль и 1-летняя Адель. Супруги планируют семерых детей и хотя бы одного мальчика. Семья употребляет только кошерную пищу.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама»

Больше по теме: Супермамы везде, и каждая из нас такова ― звезда «Крепостной» Наталья Денисенко о воспитании детей

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.