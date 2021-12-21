21 декабря на телеканале СТБ вышел 50 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Какие отношения в семье Маргариты? Почему она выбрала быть домохозяйкой? И что рассказал ее сын?

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Маргарита полностью отдала себя семье и получает удовольствие от домашних дел. Она может убираться до полуобморочного состояния. 9-летнего Михаила героиня воспитывает как мужчину, а не маменькиного сынка. Она вдохновляет мужа Андрея ― он ее опора. Сейчас Маргарита беременна еще одним сыном. Она считает себя супермамой, потому что создает дома атмосферу для воспитания настоящего мужчины.

Знакомство с семьей Маргариты началось со ссоры героини с мужем ― она заставила Андрея пойти и переодеть футболку перед тем, как ехать на работу. Женщин поразило то, что он без вопросов послушался, и они сами спросили у Марго, не подкаблучник ли ее муж?

Героиня похвасталась идеальной чистотой и предложила мамам игру, в которой они должны загадывать что-то из домашней утвари, а хозяйка доставала это с закрытыми глазами.

Маргарита ответила на вопрос о своем муже и отношениях между ними. Среди прочего призналась, что сама выбирала курсы английского для него и потом контролировала, ходит ли он. Рита также рассказала, что они вместе с мужем составляют планы на будущее и мечтают.

Мамочки отметили, что Маргарита контролирует мужа и ведет себя, как его мама. Они подчеркнули, что когда жена «тянет» мужа, то, достигнув успеха, он может бросить такую ​​женщину.

Марго познакомила участниц со своим сыном Михаилом. Оказалось, что это ее ребенок от первого брака и что его отец беспокоится о нем и общается. Сейчас она беременна от Андрея. Мама очень давит на сына и требует от него и отличной учебы, и посещения кружков.

Во время общения с Михаилом участницы увидели, что мальчик хорошо воспитан, красив и абсолютно обычен. Он показал мамам свои награды ― к 9 годам у него их уже немало. Миша признался, что ходит на свободную борьбу, куда его привел отец. Однако ему это не нравится ― просто до слез. Также отец на него кричит и доводит до плача еще больше.

Во время праздничного ужина муж Маргариты по ее указанию подарил всем цветы, а затем ответил на придирчивые вопросы мамочек. Андрей объяснил, как они познакомились и боялся ли он отношений с женщиной, у которой уже есть ребенок. Участницы прямым текстом интересовались у пары, комфортно ли им обоим оттого, что жена так контролирует Андрея.

Как прошел разговор домашнего директора с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 50 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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