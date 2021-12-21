«Супермама» 4 сезон 50 выпуск: Домашний директор Маргарита держит семью в железных тисках
21 декабря на телеканале СТБ вышел 50 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Какие отношения в семье Маргариты? Почему она выбрала быть домохозяйкой? И что рассказал ее сын?
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Маргарита полностью отдала себя семье и получает удовольствие от домашних дел. Она может убираться до полуобморочного состояния. 9-летнего Михаила героиня воспитывает как мужчину, а не маменькиного сынка. Она вдохновляет мужа Андрея ― он ее опора. Сейчас Маргарита беременна еще одним сыном. Она считает себя супермамой, потому что создает дома атмосферу для воспитания настоящего мужчины.
Знакомство с семьей Маргариты началось со ссоры героини с мужем ― она заставила Андрея пойти и переодеть футболку перед тем, как ехать на работу. Женщин поразило то, что он без вопросов послушался, и они сами спросили у Марго, не подкаблучник ли ее муж?
Героиня похвасталась идеальной чистотой и предложила мамам игру, в которой они должны загадывать что-то из домашней утвари, а хозяйка доставала это с закрытыми глазами.
Маргарита ответила на вопрос о своем муже и отношениях между ними. Среди прочего призналась, что сама выбирала курсы английского для него и потом контролировала, ходит ли он. Рита также рассказала, что они вместе с мужем составляют планы на будущее и мечтают.
Мамочки отметили, что Маргарита контролирует мужа и ведет себя, как его мама. Они подчеркнули, что когда жена «тянет» мужа, то, достигнув успеха, он может бросить такую женщину.
Марго познакомила участниц со своим сыном Михаилом. Оказалось, что это ее ребенок от первого брака и что его отец беспокоится о нем и общается. Сейчас она беременна от Андрея. Мама очень давит на сына и требует от него и отличной учебы, и посещения кружков.
Во время общения с Михаилом участницы увидели, что мальчик хорошо воспитан, красив и абсолютно обычен. Он показал мамам свои награды ― к 9 годам у него их уже немало. Миша признался, что ходит на свободную борьбу, куда его привел отец. Однако ему это не нравится ― просто до слез. Также отец на него кричит и доводит до плача еще больше.
Во время праздничного ужина муж Маргариты по ее указанию подарил всем цветы, а затем ответил на придирчивые вопросы мамочек. Андрей объяснил, как они познакомились и боялся ли он отношений с женщиной, у которой уже есть ребенок. Участницы прямым текстом интересовались у пары, комфортно ли им обоим оттого, что жена так контролирует Андрея.
Как прошел разговор домашнего директора с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 50 выпуске 4 сезона «Супермамы».