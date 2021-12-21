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«Супермама» 4 сезон 50 випуск: Домашня директорка Маргарита тримає сім’ю в залізних лещатах

21.12.2021

21 грудня на телеканалі СТБ вийшов 50 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Які стосунки в сім’ї Маргарити? Чому вона обрала бути домогосподаркою? І що розповів її син?

Супермама 4

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 Маргарита повністю віддала себе сім’ї і отримує задоволення від домашніх справ. Вона може прибирати до напівпритомного стану. 9-річного Михайла героїня виховує як чоловіка, а не синочка-мамія. Вона надихає чоловіка Андрія ― він її опора. Наразі Маргарита вагітна ще одним сином. Вона вважає себе супермамою, бо створює вдома атмосферу для виховання справжнього мужчини.

Супермама 4 сезон

Знайомство з сім’єю Маргарити почалося зі сварки героїні з чоловіком ― вона змусила Андрія піти і перевдягнути футболку перед тим, як їхати на роботу. Учасниць вразило те, що він без питань послухався, і вони самі запитали в Марго, чи її чоловік не підкаблучник?

Маргарита похвалилася ідеальною чистотою в оселі й запропонувала мамам гру, у якій вони мали загадувати щось із домашнього начиння, а господиня витягувала це із заплющеними очима.

Супермама 4 сезон

Героїня відповіла на запитання про свого чоловіка і стосунки між ними. Серед іншого зізналася, що сама вибирала курси англійської для нього і потім контролювала, чи він ходить. Рита також розповіла, що вони разом складають плани на майбутнє і мріють.

Матусі зауважили, що Маргарита контролює чоловіка і поводиться, як його мама. Вони зазначили, що коли дружина «витягує» чоловіка, то, досягнувши успіху, він може кинути таку жінку.

Супермама 4 сезон

Марго познайомила гостей зі своїм сином Михайлом. Виявилося, що це її дитина від першого шлюбу і що його батько турбується про нього і спілкується. Зараз же героїня вагітна від Андрія. Вона дуже тисне на сина й вимагає від нього і відмінно навчатися, і відвідувати гуртки.

Супермама 4 сезон

Під час спілкування з Михайлом учасниці дізналися, що хлопчик гарно вихований, красивий і абсолютно звичайний. Він показав свої нагороди ― до 9 років у нього їх уже чимало. Михайло розповів, що ходить на вільну боротьбу, куди його привів батько. Проте йому це не подобається ― аж до сліз. Також батько на нього кричить і доводить до плачу ще більше.

Супермама 4 сезон

Під час святкової вечері чоловік Маргарити за її вказівкою подарував усім квіти, а потім відповів на прискіпливі запитання матусь. Андрій пояснив, як вони познайомилися і чи боявся він стосунків із жінкою, у якої вже є дитина. Учасниці в лоба поцікавилися, чи їм двом комфортно через те, що Марго так контролює Андрія.

Супермама 4 сезон

Як пройшла розмова домашньої директорки Маргарити з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 50 випуску 4 сезону «Супермами».

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