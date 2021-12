21 грудня на телеканалі СТБ вийшов 50 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Які стосунки в сім’ї Маргарити? Чому вона обрала бути домогосподаркою? І що розповів її син?

Маргарита повністю віддала себе сім’ї і отримує задоволення від домашніх справ. Вона може прибирати до напівпритомного стану. 9-річного Михайла героїня виховує як чоловіка, а не синочка-мамія. Вона надихає чоловіка Андрія ― він її опора. Наразі Маргарита вагітна ще одним сином. Вона вважає себе супермамою, бо створює вдома атмосферу для виховання справжнього мужчини.

Знайомство з сім’єю Маргарити почалося зі сварки героїні з чоловіком ― вона змусила Андрія піти і перевдягнути футболку перед тим, як їхати на роботу. Учасниць вразило те, що він без питань послухався, і вони самі запитали в Марго, чи її чоловік не підкаблучник?

Маргарита похвалилася ідеальною чистотою в оселі й запропонувала мамам гру, у якій вони мали загадувати щось із домашнього начиння, а господиня витягувала це із заплющеними очима.

Героїня відповіла на запитання про свого чоловіка і стосунки між ними. Серед іншого зізналася, що сама вибирала курси англійської для нього і потім контролювала, чи він ходить. Рита також розповіла, що вони разом складають плани на майбутнє і мріють.

Матусі зауважили, що Маргарита контролює чоловіка і поводиться, як його мама. Вони зазначили, що коли дружина «витягує» чоловіка, то, досягнувши успіху, він може кинути таку жінку.

Марго познайомила гостей зі своїм сином Михайлом. Виявилося, що це її дитина від першого шлюбу і що його батько турбується про нього і спілкується. Зараз же героїня вагітна від Андрія. Вона дуже тисне на сина й вимагає від нього і відмінно навчатися, і відвідувати гуртки.

Під час спілкування з Михайлом учасниці дізналися, що хлопчик гарно вихований, красивий і абсолютно звичайний. Він показав свої нагороди ― до 9 років у нього їх уже чимало. Михайло розповів, що ходить на вільну боротьбу, куди його привів батько. Проте йому це не подобається ― аж до сліз. Також батько на нього кричить і доводить до плачу ще більше.

Під час святкової вечері чоловік Маргарити за її вказівкою подарував усім квіти, а потім відповів на прискіпливі запитання матусь. Андрій пояснив, як вони познайомилися і чи боявся він стосунків із жінкою, у якої вже є дитина. Учасниці в лоба поцікавилися, чи їм двом комфортно через те, що Марго так контролює Андрія.

Як пройшла розмова домашньої директорки Маргарити з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 50 випуску 4 сезону «Супермами».

