23 декабря на телеканале СТБ вышел 52 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Не мешает ли Диане самореализация воспитывать детей? Кто обеспечивает её семью? Как мама-интеллектуалка справляется с четырьмя детьми? И кто победил на 13-ой неделе?

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Диана с мужем Михаилом воспитывает четырех детей: 11-летнего Максима от первого брака героини, 10-летнюю Алису от первого брака мужа, 3-летнего Криса и полуторагодовалую Беатрис. Диана зарабатывает тем, что помогает вести странички и продавать товары и услуги через Instagram. Ее муж ― системный архитектор, работавший в Google и Yandex. Их семья часто переезжает. Диана считает себя супермамой, потому что ничего не делает через силу и является автором своей жизни.

Диана встретила маминспекцию в загородном доме, который они временно снимают. Сразу она предложила девушкам переодеться в купальники, чтобы порисовать прямо на улице. Однако религиозная мама Настя отказалась, потому что это противоречит ее верованиям. Девушки намазали краской ягодицы и порисовали ими на бумаге. Маргарита и Елена отметили, что это очень весело.

После этого мамочки смогли ознакомиться с хозяйством и домом Дианы. Героиня призналась, что обеспечивает семью Михаил, а свои заработанные деньги она тратит на себя и свое образование. Они нанимают людей для хозяйственных дел и уборки. Семья часто переезжает, и не все дети родились в Украине. Участницы оценили, как занимается хозяйством Диана, но были и озабочены ее подходами.

После этого Диана познакомила гостей со своими детьми: Максимом, Алисой, Крисом и Беатрис, ― и няней. У нее не было проблем с Алисой, как и у Михаила с Максимом ― у них обоих дети от предыдущих браков, и они общаются со своими родителями.

Беатрис учится у старших детей и занимается с няней. Она продемонстрировала, что знает больше, чем дети ее возраста: например, цвета и отдельные фрукты и предметы.

Во время личного общения с Максимом участницы узнали, что, по его мнению, мама проводит с ним мало времени, ему хотелось бы больше. Кроме того, с личными вопросами и проблемами он привык обращаться к отцу, с которым хоть и живет меньше, но проводит гораздо больше времени. Также он продемонстрировал свои навыки ― Мальчик научился собирать кубик Рубика за чуть больше минуты.

Диана и Михаил приготовили вкусный ужин для мамочек ― муж специально для Насти достал кошерную пищу. Во время застолья участницы обратили внимание Дианы на признание ее сына и то, что он хотел бы больше времени проводить с мамой. А Михаил рассказал об их знакомстве и довел до слез жену. Мамочки увидели, что он очень много значит для Дианы и является ее отдушиной.

Как прошел разговор мамы-интеллектуалки Дианы с Дмитрием Карпачевым, что он ей посоветовал и кто победил на 13 неделе ― смотрите в полном 52 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 52 выпуск: Мама-интеллектуалка Диана живет кочевой жизнью Героиней 52 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-интеллектуалка Диана, заставляющая всех развиваться. Как прошла инспекция в 52 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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