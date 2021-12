23 грудня на телеканалі СТБ вийшов 52 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Чи не заважає Діані самореалізація виховувати дітей? Хто забезпечує її сім’ю? Як мама-інтелектуалка справляється з чотирма дітьми? І хто перемогла на 13-му тижні проєкту?

Діана з чоловіком Михайлом виховують чотирьох дітей: 11-річного Максима від першого шлюбу героїні, 10-річну Алісу від першого шлюбу чоловіка, 3-річного Кріса та півторарічну Беатріс. Діана заробляє тим, що допомагає вести сторінки і продавати товари та послуги через Instagram. Її чоловік ― системний архітектор, який працював у Google та Yandex. Їхня сім’я часто переїжджає. Діана вважає себе супермамою, бо нічого не робить через силу і є авторкою свого життя.

Діана зустріла мамінспекцію в заміському будинку, який вони тимчасово орендують. Відразу вона запропонувала переодягтися в купальники, щоб помалювати просто надворі. Проте релігійна мама Настя відмовилася, бо це суперечить її віруванням. Дівчата намастили фарбами сідниці і малювали ними на папері. Маргарита та Олена зазначили, що це дуже весело.

Після цього матусі змогли ознайомитися з господарством та оселею Діани. Господиня зізналася, що забезпечує сім’ю Михайло, а свої зароблені гроші вона витрачає на себе і свою освіту. Вони наймають людей, які займаються господарськими справами і прибиранням. Сім’я часто переїжджає, і не всі діти народилися в Україні. Матусі оцінили, як займається господарством Діана, але були і стурбовані її підходами.

Після цього Діана познайомила гостей зі своїми дітьми: Максимом, Алісою, Крісом, Беатріс, ― та нянею. У неї не було проблем з Алісою, як і в Михайла з Максимом ― у них обох діти від попередніх шлюбів, і вони спілкуються із своїми іншими батьками.

Беатріс вчиться у старших дітей та займається з нянею ― вона продемонструвала, що знає більше, ніж треба на її вік: наприклад, кольори та окремі фрукти й предмети.

Під час особистого спілкування з Максимом учасниці дізналися, що, на його думку, мама проводить з ним мало часу, йому хотілось би більше. Крім того, з особистими питаннями та проблемами він звик звертатися до батька, з яким хоч і живе менше, проте проводить набагато більше часу. Також він продемонстрував свої навички ― Максим навчився збирати кубик Рубика за трохи більше, ніж хвилину.

Діана та Михайло приготували смачну вечерю для матусь ― чоловік спеціально для Насті шукав кошерну їжу. Під час застілля учасниці звернули увагу героїні на зізнання її сина й те, що він хотів би більше часу проводити з мамою. А Михайло розповів про їхнє знайомство й довів до сліз дружину. Матусі побачили, що він дуже багато означає для Діани і є її віддушиною.

Як пройшла розмова мами-інтелектуалки Діани з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто переміг на 13 тижні ― дивіться у повному 52 випуску 4 сезону «Супермами».

