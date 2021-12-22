22 декабря на телеканале СТБ вышел 50 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Что доводит Настю до слез? Помогает ли ей муж справляться с маленькими детьми? Понравилось ли мамам отношение к женщине в традиционной еврейской семье?

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25-летняя Настя ― религиозная еврейка. Она уже 4 года в браке с гораздо старшим Давидом. У супругов две дочери — 2-летняя Ариэль и годовалая Адель, однако муж хочет семеро детей и больше мальчиков. Воспитание в их семье основывается на еврейских традициях, а едят они только кошерную пищу, которая намного дороже обычной. В субботу Настя запрещает детям смотреть мультики и использовать гаджеты из-за Шабата. Она супермама, потому что успевает быть хорошей хозяйкой, великолепной мамой и любящей женой.

Настя с порога предупредила участниц, что в их доме запрещены злословие, откровенные наряды и повышение голоса. Но все ли мамы согласились с требованиями хозяйки?

У Насти хорошая аккуратная кухня, она следит за чистотой и комфортом. Ее муж тоже любит порядок, и ей приходится мириться с педантичностью, когда в доме двое маленьких детей, любящих разбрасывать вещи.

Хозяйка ознакомила мамочек с кошерными продуктами и кратко рассказала, чем они отличаются и откуда гарантия кошерности. Она дала попробовать кошерные продукты и обсудила с участницами стереотипы из шуток о жадных евреях.

Когда дети вернулись с прогулки с няней, героиня познакомила их с гостями. Что удивило участниц? Чем кормит детей Настя и покупает ли специально для них кошерную пищу? Какой инцидент стал причиной для осуждения со стороны мамочек?

Пока Настя кормила младшую дочку, гости пообщались с Ариэль. Девочка очень активная, и видно было, что в 2 года уже познакомилась с конфетами. Однако она захотела отвечать не на все вопросы мам и некоторые полностью проигнорировала. Зато Ариэль оценила подарки и поблагодарила женщин. Вернувшись, Настя объяснила, что любовь к конфетам у Ариэль появилась благодаря детскому саду, а также, что девочкам обычно запрещено играть в гостиной ― для этого у них есть детская с ковриками и игрушками. Однако она призналась, что муж очень не любит, когда дома грязно или разбросаны вещи ― он кричит на Настю, и она до сих пор не смогла отучить его от этого. Ещё героиня поделилась, что ей тяжело с девочками 1 и 2 лет ― она в своем возрасте не была готова к такому большому количеству вызовов в их воспитании. Также Насте тяжело привыкать к религиозным правилам мужа, потому что она раньше не соблюдала их все так строго.

В спальне Настя показала свои наряды и объяснила уровень откровенности и символизма в их культуре. Она рассказала о знакомстве с мужем и о брачном договоре с ним. Настя не знает, чем занимается ее муж, но по договору он оплачивает и ее гардероб, и занятия спортом, и проживание.

Сама Настя также работает ― она известная еврейская сваха, которая пользуется успехом и подбирает пары даже для родственников высокопоставленных евреев. Героиня объяснила некоторые тонкости своей работы и особенности запросов от мужчин, приходящих к ней искать себе жену.

За ужином участницы обратили внимание Насти на спорные вопросы в ее отношениях и положение еврейской женщины. Однако инспекция закончилась раньше, потому что должен был вернуться муж, и она попросила всех покинуть ее дом.

Как прошел разговор религиозной мамы Насти с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 51 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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