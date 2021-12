22 грудня на телеканалі СТБ вийшов 51 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Що доводить Настю до сліз? Чи допомагає їй чоловік справлятися з маленькими дітьми? Чи сподобалося учасницям ставлення до жінки у традиційній єврейській сім’ї?

25-річна Настя ― релігійна єврейка. Вона вже 4 роки у шлюбі з набагато старшим за неї Давидом. Подружжя має двох доньок ― 2-річну Арієль та 1-річну Адель, проте чоловік хоче семеро дітей і більше хлопчиків. Виховання в їхній сім’ї ґрунтується на єврейських традиціях, а їдять вони тільки кошерну їжу, набагато дорожчу за звичайну. У суботу Настя забороняє дітям дивитися мультики й користуватися гаджетами через Шабат. Вона супермама, бо встигає бути гарною господинею, чудовою мамою і люблячою дружиною.

Настя з порога попередила учасниць про те, що в їхньому домі заборонені лихослів’я, відверте вбрання та підвищення голосу. Та чи всі мами погодилися з вимогами господині?

У Насті гарна охайна кухня, вона стежить за чистотою та комфортом. Її чоловік також любить порядок, і їй доводиться миритися з педантичністю, коли вдома двоє маленьких дітей, які люблять розкидати речі.

Господиня ознайомила матусь із кошерними продуктами і коротко розповіла, чим вони відрізняються та звідки гарантія кошерності. Вона дала покуштувати кошерні продукти та обговорила з учасницями стереотип із жартів про жадібних євреїв.

Коли діти повернулися з прогулянки з нянею, Настя познайомила їх із гостями. Що найбільше здивувало матусь? Чим годує дітей Настя і чи купує спеціально для них кошерну їжу? Який інцидент став причиною для осуду з боку матусь?

Поки Настя годувала молодшу доньку, учасниці поспілкувалися з Арієль. Дівчинка дуже активна, і видно було, що в 2 роки вже познайомилася з цукерками. Проте вона не захотіла відповідати на всі запитання мам і деякі повністю проігнорувала. Зате Арієль оцінила подарунки і подякувала гостям. Повернувшись, Настя пояснила, що любов до цукерок в Арієль з’явилася завдяки садочку, а також те, що дівчатам зазвичай заборонено гратися у вітальні ― для цього в них є дитяча з килимками та іграшками. Однак вона зізналася, що чоловік дуже не любить, коли вдома брудно або розкидані речі ― він кричить на Настю, і вона досі не змогла відучити його від цього. Ще героїня поділилася, що їй важко з дівчатками 1 та 2 років ― вона у своєму віці не була готова до такої великої кількості викликів у їх вихованні. Також Насті важко звикати до релігійних правил чоловіка, бо вона раніше не дотримувалася їх усіх так суворо.

У спальні Настя показала свій гардероб і пояснила рівень відвертості та символізму в їхній культурі. Вона розповіла про знайомство з чоловіком та про шлюбний договір із ним. Настя не знає, чим займається її чоловік, але за договором він оплачує і її гардероб, і заняття спортом та проживання.

Сама Настя також працює ― вона відома успішна єврейська сваха, яка добирає пару навіть для родичів високопоставлених євреїв. Героїня пояснила деякі тонкощі своєї роботи та особливості запитів від чоловіків, котрі приходять до неї шукати собі дружину.

За вечерею конкурентки звернули увагу Насті на спірні питання в її стосунках і на становище єврейської жінки. Проте інспекція закінчилася раніше, бо мав повернутися чоловік, і вона попросила всіх залишити її дім.

Як пройшла розмова релігійної мами Насті з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 51 випуску 4 сезону «Супермами».

