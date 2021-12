У 44 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці одинадцятого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама на всі руки Оксана, запальна мама Настя, тіктокерка Діана чи пильна мама Яна? Про результати читайте в матеріалі.

Мама на всі руки Оксана виросла в селі й тяжко працювала, тому залюбки переїхала до міста, щойно з’явилася можливість. Вона зараз у декреті і разом із чоловіком Анатолієм виховує трьох дітей ― 19-річну доньку і двох синів. Чоловік забезпечує сім’ю. Оксана примушує дітей вчитися добре, і її донька та середній син можуть похвалитися досягненнями в школі та університеті. Зокрема, Валерія навчається в Києво-Могилянській академії на бюджеті.

Молода матуся Яна живе з чоловіком у сучасному житловому комплексі і виховує 6-місячну донечку Мілану. Чоловік працює інженером, а Яна ― блогерка. Вона дуже любить дитину і схильна до паніки, якщо з Міланою щось не так. Героїня вважає себе супермамою, бо оточує доньку турботою на кожному кроці.

28-річна Діана ― гуру тіктоку: проводить курси з блогінгу в соцмережі і є членкинею асоціації блогерів Дніпра. Вона 6 років заміжня за чемпіоном України з плавання. Пара виховує 4-річного Святослава та 2-річну Софію. Дітям дають свободу ― вони самі обирають, що їсти, у чому йти до садочка та якою творчістю займатися. Діана вважає себе супермамою, бо своїм прикладом показує, що в декреті можна розвиватися, а не деградувати, а також займатися собою.

Анастасії 29 років, вона випустила 5 пісень і 3 кліпи. Також має досвід роботи телеведучою. Настя подобається чоловікам та жінкам. Вона сама виховує 9-річну доньку Машеньку, із батьком якої розлучилася. Між мамою та донькою немає секретів, вони обговорюють усе. Настя вважає себе супермамою, бо показує доньці своїм прикладом, що треба бути самостійною і не залежати від чоловіків.

Настя ― 44 бали;

Оксана ― 41 бал;

Яна ― 38 балів;

Діана ― 23 бали.

Дмитро Карпачов зазначив, що Настя стала першою тільки тому, що максимально занизила бали іншим матусям, тому має вибрати найкращу сам. Він не хотів би стати дитиною Насті, бо його били би капцем, не пішов би до Діани, а Оксана змусила б його розповідати віршики на стільчику. Тому Дмитро віддав 10 балів Яні ― авансом за те, що вона не встигла наробити помилок у вихованні дитини.

Отже, на 11-му тижні «Супермами»-4 перемогла пильна мама Яна.

