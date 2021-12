8 грудня на телеканалі СТБ вийшов 43 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Якою мамою себе вважає Діана? Чи всі її діти були бажаними, і як вона справляється з ними? Хто стежить за дітьми Діани? Як до сім’ї ставиться її чоловік?

28-річна Діана ― гуру тіктоку: проводить курси з блогінгу в соцмережі та є членкинею асоціації блогерів Дніпра. Вона 6 років у шлюбі з чемпіоном України з плавання. Пара виховує 4-річного Святослава та 2-річну Софію. Дітям дають свободу ― вони самі обирають, що їсти, у чому йти до садочка та якою творчістю займатися. Діана вважає себе супермамою, бо своїм прикладом показує, що в декреті можна займатися собою і розвиватися.

Діана зустріла матусь в офісному центрі, де проводить курси для блогерів-початківців. Курси для дитини коштують 1200 грн. Героїня вирішила провести мінілекцію з програми «інтенсиву» школи. Матусі не оцінили її спроб, натомість вона образила їх, заявивши, що в них «мислення ніщєбродів».

Суперниці розпитали про курси, які проходила сама Діана, проте результати вони все одно сприйняли скептично. А як оцінив розповідь мами-тіктокерки Дмитро Карпачов?

У 23 роки, після закінчення навчання на інженера авіаційного приладобудування, Діана познайомилася з чоловіком. До цього вона працювала майстром манікюру. У декреті їй стало важко, проте вона стежила за блогерами і вирішила сама цим зайнятися.

Діана запросила учасниць додому ― її сім’я живе в однокімнатній квартирі. Конкурентки зазначили, що там брудно, хоча, за словами господині, у квартирі прибирала клінінгова компанія. Суперниці залишились незадоволені хазяйновитістю Діани, а вона відповіла, що не має наміру нічого нікому доводити.

Героїня познайомила матусь із дітьми, з якими була консьєржка, котру вона іноді просить про допомогу. Діана сказала, що не довіряє няням і залучає або бабусь, або сусідок. Учасниці зазначили, що діти погано вдягнені й не дуже чисті. Діана ж вважає різні шкарпетки сучасним трендом. Також суперницям не сподобалося, що діти відразу почали їсти солодке, а Діана ніяк не відреагувала.

Мама-тіктокерка розповіла, що діти займаються плаванням, боротьбою та волейболом, але гості не змогли дізнатися, коли Святослав востаннє був на заняттях. Після цього вони поспілкувалися з дітьми особисто. Учасниці перевірили розвиток і були дуже задоволені спілкуванням із Софійкою. Проте коли дівчинка почала плакати, Святослав розгнівався, став кричати і штовхатися. Хлопчик заявив, що навіть може побити сестру. Матусі звернулися до господині з претензіями щодо поведінки сина. Що відповіла Діана, і як на це відреагував Дмитро Карпачов?

Матусі проінспектували шафу дітей і знайшли там неохайно складений та брудний одяг. Діана ніяк не відреагувала на це, а суперниці осудили її спосіб життя та виховання дітей.

Після цього Діана розповіла про знайомство з чоловіком та планування вагітностей. За її словами, вони дуже хотіли дітей, проте коли народився син, чоловік був незадоволений, адже Діана не справлялася. Софійкою вона завагітніла за бажанням чоловіка, попри її власне. Із народженням другої дитини стало все тільки гірше, і Діана дійшла до депресії та навіть хотіла стрибнути з 12 поверху з обома дітьми. Для виходу з цього стану вона почала займатися блогінгом.

Після цього Діана познайомила матусь із чоловіком Святославом. Дівчата поцікавились, чому він слідкує за собою, але не контролює стан дітей. Чоловік зазначив, що забезпечує сім’ю, а про доходи Діани не знає взагалі ― про тисячі доларів, які вона заробляє, навіть не чув. Крім того, він пояснив, чому вони завели другу дитину попри бажання Діани, ― Святослав хоче п’ятьох дітей.

Вечеряли дівчата без чоловіка. Учасниці порадили Діані більше приділяти уваги дітям і натякнули про ймовірно помилковий шлюб зі Святославом.

Як пройшла розмова мами-тіктокерки з експертом і що він порадив їй ― дивіться у повному 43 випуску 4 сезону «Супермами».

