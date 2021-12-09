8 декабря на телеканале СТБ вышел 43 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Какой мамой себя считает Диана? Были ли все ее дети желанными, и как она справляется с ними? Кто следит за детьми Дианы? Как к семье относится ее муж?

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28-летняя Диана ― гуру тиктока: проводит курсы по блогингу в соцсети и является членом ассоциации блогеров Днепра. Она 6 лет замужем за чемпионом Украины по плаванию. Пара воспитывает 4-летнего Святослава и 2-летнюю Софию. Детям дают свободу: они сами выбирают, что есть, в чем идти в садик и каким творчеством заниматься. Диана считает себя супермамой, потому что своим примером показывает, что в декрете можно заниматься собой и развиваться.

Диана встретила мамочек в офисном центре, где проводит курсы для начинающих блогеров. Курсы для ребенка стоят 1200 грн. Она решила провести мини-лекцию по программе «интенсива» школы. Соперницы не оценили попыток героини, а она обидела их, заявив, что у них «мышление нищебродов».

Мамочки расспросили о курсах, которые проходила сама Диана, однако результаты они все равно восприняли скептически. А как оценил рассказ мамы-тиктокерши Дмитрий Карпачев?

В 23 года, после окончания учебы на инженера авиационного приборостроения, Диана познакомилась с мужем. До этого она работала мастером маникюра. В декрете ей стало тяжело, однако она следила за блогерами и решила сама этим заняться.

Диана пригласила девушек домой ― семья живет в однокомнатной квартире. Гости отметили, что там грязно, хотя по словам хозяйки, в квартире убирала клининговая компания. Участницы остались недовольны хозяйственностью Дианы, а она сказала, что не намерена ничего никому доказывать.

Героиня познакомила мам с детьми ― с ними была консьержка, которую она просит иногда о помощи. Диана сказала, что не доверяет няням и привлекает либо бабушек, либо соседок. Мамочки отметили, что дети плохо одетые и не очень чистые. Диана же считает разные носки современным трендом. Также гостьям не понравилось, что дети сразу начали есть сладкое, а Диана никак не отреагировала.

Мама-тиктокерша рассказала, что дети занимаются плаванием, борьбой и волейболом, но соперницы не смогли узнать, когда Святослав последний раз был на занятиях. После этого они пообщались с детьми лично. Участницы проверили развитие и были очень довольны общением с Софией. Но когда девочка начала плакать, Святослав рассердился, стал кричать и толкаться. Мальчик заявил, что даже может избить сестру. Мамочки обратились к хозяйке с претензиями из-за поведения сына. Что ответила Диана, и как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?

Конкурентки проинспектировали шкаф детей и нашли там неряшливо сложенную и грязную одежду. Диана никак не отреагировала на это, а соперницы осудили ее образ жизни и воспитания детей.

После этого Диана рассказала о знакомстве с мужем и планировании беременностей. Они очень хотели детей, но после рождения сына муж был недоволен, ведь Диана не справлялась. По словам мамы-тиктокерши, Софией она забеременела по желанию мужа, вопреки ее собственному. С рождением второго ребенка стало только хуже, Диана дошла до депрессии и даже хотела спрыгнуть с 12 этажа с обоими детьми. Для выхода из этого состояния она принялась заниматься блогерством.

После этого Диана познакомила мам с мужем Святославом. Участницы поинтересовались, почему он следит за собой, но не контролирует состояние детей. Мужчина отметил, что обеспечивает семью, а о доходах Дианы не знает вообще ― о тысячах долларов, которые она зарабатывает, даже не слыхал. Кроме того, он объяснил, почему они завели второго ребенка, несмотря на желание Дианы, ― Святослав хочет пятерых детей.

Ужинали девушки без мужчины. Участницы посоветовали Диане больше уделять внимания детям и намекнули о вероятно ошибочном браке со Святославом.

Video: «Супермама» 4 сезон 43 выпуск: Тиктокерша Диана переживает послеродовую депрессию Героиней 43 выпуска проекта Супермама 4 стала зажигательная мама Настя, которая воспитывает дочь. Как прошла инспекция в 43 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

Как прошел разговор мамы-тиктокерши с экспертом и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 43 выпуске 4 сезона «Супермамы».