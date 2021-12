6 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 41 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На одинадцятому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама на всі руки Оксана, запальна мама Настя, тіктокерка Діана і пильна мама Яна. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Оксана виховує трьох дітей: 19-річну Валерію, 11-річного Арсенія і 3-річного Філіппа. Вона вже 11 років перебуває в декреті. Оксана ― сувора мама, займається навчанням дітей.

Настя ― співачка, телеведуча й учасниця конкурсів краси «Міс Дніпро 2020», «Міс бікіні 2021». Вона виховує 9-річну доньку Марію, яка є чирлідеркою. Настя не пресингує дитину стосовно навчання. Вона розлучена вже 4 роки, купила машину, квартиру, зробила груди і побувала в десятку країн.

Діана ― експертка з тіктоку, викладає у школі блогерів, куди ходять діти з 6 років. Вона виховує двох дітей: 4-річного Святослава та 2-річну Софію, ― яким дозволяє все. У їхній сім’ї немає понять «дорослий / дитина», а також в обох дітей є свої особисті айфони. Діанині діти їдять ложками пісок.

Яна виховує 6-місячну Мілану. Матуся возить доньку по лікарнях і ледве не втрачає розум через будь-які проблеми з нею. Яна — блогерка, яка знімає матеріали про свою дитину. Мілана відіграє для неї головну роль у житті.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

