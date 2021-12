6 грудня на телеканалі СТБ вийшов 41 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як Оксана виховала дітей? Чому вони з чоловіком наважилися на третю дитину? І чому діти не хочуть їхати від мами?

Мама на всі руки Оксана виросла в селі й тяжко працювала, тому залюбки переїхала до міста, щойно з’явилася можливість. Вона зараз у декреті і разом з чоловіком Анатолієм виховує трьох дітей ― 19-річну доньку і двох синів. Чоловік забезпечує сім’ю. Оксана примушує дітей вчитися добре, і її донька та середній син можуть похвалитися досягненнями в школі та університеті. Зокрема, Валерія навчається у Києво-Могилянській академії на бюджеті.

Оксана зустріла матусь і відразу провела на кухню. Там вона вразила їх чистотою та красою оселі. Господиня розповіла, що найбільше часу проводить на кухні, а також щодня потроху прибирає, розкладає речі та зберігає затишок оселі. Вона розказала, що раніше за всіх прокидається чоловік, який може нагодувати найменшого з дітей. А Оксана встає і готує іноді навіть різні страви для всіх членів сім’ї. Крім того, вона полюбляє кулінарію і приготувала для гостей сюрприз ― десерт із фруктами. Суперниць, однак, непокоїло те, що весь свій час Оксана витрачає на хатні справи, вирішивши самореалізуватися в домогосподарстві. Однак, що довело до сліз Оксану? Чи все вона пояснила?

Героїня познайомила матусь із наймолодшим сином Філіпом, який зрадів новим знайомим та подарункам, проте не був налаштований на довге спілкування й декламацію віршика. Матусі поставили під сумнів Оксанин синдром відмінниці, проте після цього вони поспілкувалися із середнім сином супермами ― Арсенієм. Він заспівав для них пісеньку, а мама розповіла, як він гарно вчиться. Під час особистого спілкування Арсеній трохи засмутився через запитання про навчання та успішність у школі. Виявилося, Оксана дуже вимоглива і може карати дітей за оцінку у 8 балів, хоча бувають і двійки, і трійки, які діти потім виправляють. Арсеній зізнався, що хоче бути розумним, проте навчатися любить зовсім не так сильно, як гратися та проводити час за хобі.

Після цього мамінспекція провела розмову з Валерією ― 19-річною донькою Оксани, яка навчається в університеті дистанційно через карантин. Як виявилося, вона спить у кімнаті з Арсенієм на двоповерховому ліжку. Проте одна з матусь ледве не довела дівчину до сліз, засипавши особистими запитаннями ― про хлопця, секс, модне вбрання, дискотеки, косметику і чому вона не хоче переїхати від батьків. Валерія витримала тиск і відповіла: вона вивчає ІТ в академії, не любить дискотеки і не хоче завагітніти у 19. У неї був хлопець, із яким вона розійшлася, бо він поїхав жити й навчатися до Європи, а Валерія не хотіла терпіти зради. Також дівчина зізналася, що мама багато допомагає в домашніх справах, а сама вона не хоче у 19 років стикатися з важким самостійним дорослим життям.

Після цього Оксана провела дівчат до спальні, де зізналася, що вони з чоловіком дуже хотіли третю дитину, хоч сама вона сильно захворіла. У неї хвороба суглобів, яка завдає сильного болю і загострилася під час вагітності. Проте матуся жертвує своїм здоров’ям і робить усе заради дітей. Учасниці оцінили її героїзм теплими словами і не тільки.

Під час вечері Оксана познайомила гостей з чоловіком, який вразив їх зізнанням у своїх почуттях до дружини та розповіддю про своє ставлення до неї.

Як пройшла розмова мами на всі руки Оксани з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 41 випуску 4 сезону «Супермами».

