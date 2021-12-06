6 декабря на телеканале СТБ вышел 41 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как Оксана воспитала детей? Почему они с мужем решились на третьего ребенка? И почему дети не хотят уезжать от мамы?

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Мама на все руки Оксана выросла в селее и тяжело работала, поэтому с большим удовольствием переехала в город, как только появилась возможность. Она сейчас в декрете и с мужем Анатолием воспитывает троих детей ― 19-летнюю дочь и двоих сыновей. Муж обеспечивает семью. Оксана заставляет детей хорошо учиться, и ее дочь и средний сын могут похвастаться достижениями в школе и университете. В частности, Валерия учится в Киево-Могилянской академии на бюджете.

Оксана встретила мам и сразу провела на кухню. Там она поразила их чистотой и красотой дома. Хозяйка рассказала, что большинство времени проводит на кухне, а также каждый день понемногу убирает, раскладывает вещи и сохраняет уют дома. Она рассказала, что раньше всех просыпается муж, который может накормить самого младшего из детей. А Оксана встает и готовит иногда даже разные блюда для всех членов семьи. Кроме того, она любит кулинарию и приготовила для девочек сюрприз ― десерт с фруктами. Соперниц, однако, обеспокоило, что все свое время Оксана тратит на домашние дела, решив самореализоваться в домохозяйстве. Однако что довело до слез Оксану? Все ли она объяснила?

Оксана познакомила гостей с самым младшим сыном Филиппом, который обрадовался новым знакомым и подаркам, однако не был настроен на длительное общение и декламацию стишка. Мамочки поставили под сомнение синдром отличницы Оксаны, однако после этого они пообщались с ее средним сыном ― Арсением. Он спел для них песенку, а мама рассказала, как он хорошо учится. Во время личного общения Арсений немного расстроился из-за вопроса об учебе и успеваемости в школе. Как оказалось, Оксана очень требовательна и может наказывать детей за оценку в 8 баллов, хотя бывают и двойки, и тройки, которые они потом исправляют. Арсений признался, что хочет быть умным, однако учиться любит совсем не так сильно, как играть и заниматься хобби.

После этого маминспекция провела разговор с Валерией ― 19-летней дочерью Оксаны, которая учится в университете дистанционно из-за карантина. Как оказалось, она спит в комнате с Арсением на двухэтажной кровати. Однако одна из мамочек чуть не довела девушку до слез, завалив личными вопросами — о парне, сексе, модных нарядах, дискотеках, косметике и почему она не хочет переехать от родителей. Валерия выдержала давление и ответила: она изучает ИТ в академии, не любит дискотеки и не хочет забеременеть в 19. У нее был парень, с которым она разошлась, потому что он уехал жить и учиться в Европу, а Валерия не хотела терпеть измены. Также девушка призналась, что мама много помогает в домашних делах, а сама она не хочет в 19 лет сталкиваться с тяжелой самостоятельной взрослой жизнью.

После этого Оксана привела девушек в спальню, где призналась, что они с мужем очень хотели третьего ребенка, хотя сама она сильно заболела. У нее болезнь суставов, приносящая сильную боль и только усилившаяся во время беременности. Однако мамочка жертвует своим здоровьем и делает все ради детей. Участницы оценили ее героизм тёплыми словами и не только.

Во время ужина Оксана познакомила мам с мужем, поразившим их признанием в своих чувствах к жене и рассказом о своем отношении к ней.

Как прошел разговор мамы на все руки Оксаны с экспертом Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 41 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 41 выпуск: Мама на все руки Оксана пожертвовала здоровьем ради детей Героиней 41 выпуска проекта Супермама 4 стала мама во все руки Оксана, которая воспитывает троих детей. Как прошла инспекция в 41 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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