В 44 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы десятой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама на все руки Оксана, зажигательная мама Настя, тиктокерша Диана или бдительная мама Яна? О результатах читайте в материале.

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Мама на все руки Оксана выросла в селе и тяжело работала, поэтому охотно переехала в город, как только появилась возможность. Она сейчас в декрете и вместе с мужем Анатолием воспитывает троих детей ― 19-летнюю дочь и двух сыновей. Мужчина обеспечивает семью. Оксана заставляет детей хорошо учиться, и ее дочь и средний сын могут похвастаться достижениями в школе и университете. В частности, Валерия учится в Киево-Могилянской академии на бюджете.

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Молодая мамочка Яна живет с мужем в современном жилом комплексе и воспитывает 6-месячную дочь Милану. Муж работает инженером, а Яна ― блогерша. Она очень любит ребенка и склонна к панике, если с Миланой что-то не так. Героиня считает себя супермамой, потому что окружает дочь заботой на каждом шагу.

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28-летняя Диана ― гуру тиктока: проводит курсы по блогингу в соцсети и является членом ассоциации блогеров Днепра. Она 6 лет замужем за чемпионом Украины по плаванию. Пара воспитывает 4-летнего Святослава и 2-летнюю Софию. Детям дают свободу: они сами выбирают, что есть, в чем идти в сад и каким творчеством заниматься. Диана считает себя супермамой, потому что своим примером показывает, что в декрете можно развиваться, а не деградировать, а также заниматься собой.

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Анастасии 29 лет, она выпустила 5 песен и 3 клипа. Также у нее есть опыт работы телеведущей. Настя нравится мужчинам и женщинам. Она сама воспитывает 9-летнюю дочь Машеньку, с отцом которой в разводе. Между мамой и дочерью нет секретов, они обсуждают все. Настя считает себя супермамой, потому что показывает дочери своим примером, что нужно быть самостоятельной и не зависеть от мужчин.

«Супермама»-4 – кто победил на 11 неделе

Настя ― 44 балла;

Оксана ― 41 балл;

Яна ― 38 баллов;

Диана ― 23 балла.

Дмитрий Карпачев отметил, что Настя стала первой только потому, что максимально занизила баллы другим мамочкам, поэтому должен сам выбрать лучшую. Он не хотел бы стать ребенком Насти, потому что его били бы тапочком, не пошел бы к Диане, а Оксана заставила бы его рассказывать стишки на стульчике. Поэтому Дмитрий отдал 10 баллов Яне ― авансом за то, что она не успела наделать ошибок в воспитании ребенка.

Итак, на 11-й неделе «Супермамы»-4 победила бдительная мама Яна.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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