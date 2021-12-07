7 декабря на телеканале СТБ вышел 42 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как бдительная мама организовала хозяйство? Какие трудности в семье вызвало рождение дочери? И что из прошлого Яны до сих пор влияет на ее жизнь?

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Молодая мамочка Яна живет с мужем в современном жилом комплексе и воспитывает 6-месячную дочь Милану. Муж работает инженером, а Яна ― блогерша. Девушка очень любит ребенка и склонна к панике, если с Миланой что-то не так. Яна считает себя супермамой, потому что окружает дочку заботой на каждом шагу.

Яна встретила участниц на площадке перед домом, где гуляла с ребенком. Она рассказала, что является успешной блогершей, которая освещает жизнь своей дочери для мам со всей Украины.

Героиня вспомнила несколько историй о Милане. В частности, как она переживала, когда начала переводить ребенка на прикорм, а у той был запор. Идея с няней также в свое время не была успешной ― няня не увидела, как ребенок начал засовывать в рот вещи, которыми можно подавиться.

Было время, когда паре помогали родственники, однако сейчас семья живет фактически за счет Яны, зарабатывающей тысячи долларов на рекламе. В то время как муж не получает даже 20 тысяч гривен из-за того, что его увольняли и он устраивался на новую работу.

Дома Яна продемонстрировала достаточно чистую квартиру, но соперницы заметили, что хозяева не обращают внимания на мусор и собачью шерсть. К тому же их ошарашил почти пустой холодильник. Оказывается, Яна не готовит, а идет в ресторан, если хочет. Не все мамочки поддержали эту идею, тем более что на еду героиня тратит около 70 тысяч гривен в месяц.

После инспекции кухни девушки перешли в спальню, где Яна со слезами на глазах рассказала, что после родов с мужем нет секса, возможно, потому, что он присутствовал на них. Сначала мужчина говорил, что ничего не боится, но все увиденное слишком поразило его, и он до сих пор не может забыть это.

Участницы познакомились с мужем Яны Иваном и спросили, почему он не занимается сексом с женой и не дает ей развод. Муж утверждает, что устает на работе, пока не может забыть увиденное, но любит свою жену. Когда к разговору приобщилась Яна, стало известно, что девушка сама никогда не предлагала секс, а намеки мужчина не понимает.

Во время ужина Яна призналась, что у нее в детстве был травматический опыт: ее отец был манипулятором и издевался над матерью, пока та не ушла от него. В США она встретила мужчину, который начал издеваться еще больше и чуть не убил ее, поэтому женщина убегала с Яной в другой штат. А третий «папа» начал учить Яну жизни, когда она уже была подростком. Поэтому, когда девочка оказалась в Украине, то просто осталась у бабушки и дедушки. Яна не хочет, чтобы ее ребенок был без отца. Мамочки поддержали ее, как могли.

На праздничный ужин муж Яны не захотел приходить ― угощались только в женской компании.

К Дмитрию Карпачеву Яна пришла с мужем и вопросом, как восстановить страсть и отношения. Как прошел разговор бдительной мамы с экспертом и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 42 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 42 выпуск: Бдительная мама Яна ― глава семьи Героиней 42 выпуска проекта Супермама 4 стала бдительная мама Яна, которая зарабатывает и воспитывает дочь. Как прошла инспекция в 42 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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