7 грудня на телеканалі СТБ вийшов 42 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як пильна мама організувала господарство? Які труднощі в сім’ї зумовило народження донечки? І що з минулого Яни досі впливає на її життя?

Молода матуся Яна живе з чоловіком у сучасному житловому комплексі і виховує 6-місячну донечку Мілану. Чоловік працює інженером, а Яна ― блогерка. Вона дуже любить дитину і схильна до паніки, якщо з Міланою щось не так. Героїня вважає себе супермамою, бо оточує доньку турботою на кожному кроці.

Яна зустріла учасниць на майданчику перед будинком, де гуляла з дитиною. Вона розповіла, що є успішною блогеркою, яка висвітлює життя своєї донечки для матусь з усієї України.

Героїня згадала кілька історій про Мілану. Зокрема, як вона переживала, коли почала переводити дитину на прикорм, а в тої був закреп. Ідея з нянею також свого часу не була успішною ― няня не побачила, як дитина почала пхати до рота речі, якими можна вдавитися.

Був час, коли парі допомагали родичі, проте зараз сім’я живе фактично за рахунок Яни, яка заробляє тисячі доларів на рекламі. У той час як чоловік не отримує навіть 20 тисяч гривень через те, що його звільняли і він влаштовувався на нову роботу.

Вдома Яна продемонструвала доволі чисту квартиру, проте суперниці помітили, що господарі не зважають на сміття та собачу шерсть. До того ж їх ошелешив майже порожній холодильник. Виявляється, Яна не готує, а йде до ресторану, якщо хоче. Не всі матусі підтримали цю ідею, тим більше, що на їжу героїня витрачає приблизно 70 тисяч гривень на місяць.

Після інспекції кухні дівчата перейшли до спальні, де Яна зі сльозами на очах розповіла, що після пологів у них із чоловіком немає сексу, можливо, тому, що він був присутній на них. Спочатку чоловік казав, що нічого не боїться, але все побачене занадто його вразило, і він досі не може забути цього.

Учасниці познайомилися з Яниним чоловіком Іваном і запитали, чому він не займається сексом з дружиною і не дає їй розлучення. Чоловік стверджує, що втомлюється на роботі, поки ще не може забути побачене, але кохає свою дружину. Коли до розмови долучилася Яна, стало відомо, що вона сама ніколи не пропонувала секс, а натяки чоловік не розуміє.

Під час вечері Яна зізналася, що в неї в дитинстві був травматичний досвід: її батько був маніпулятором і знущався з мами, поки та не пішла від нього. У США вона зустріла чоловіка, який почав знущатися ще більше й ледве не вбив її, тому жінка тікала з Яною до іншого штату. А третій «татко» почав учити Яну життя, коли вона вже була підлітком. Через це, коли дівчинка опинилася в Україні, то просто залишилася в бабусі й дідуся. Яна не хоче, щоб її дитина була без батька. Матусі підтримали її, як могли.

На святкову вечерю Янин чоловік не захотів приходити ― пригощалися тільки в жіночій компанії.

До Дмитра Карпачова Яна прийшла з чоловіком та запитанням, як відновити пристрасть і стосунки. Як пройшла розмова пильної мами з експертом і що він порадив їй ― дивіться у повному 42 випуску 4 сезону «Супермами».

