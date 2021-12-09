9 декабря на телеканале СТБ вышел 44 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Занимается ли хозяйством зажигательная мама Настя? Как она воспитывает дочь? Что довело девочку до слез во время общения с участницами? И кто стала победительницей 11 недели проекта?

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Анастасии 29 лет, она выпустила 5 песен и 3 клипа. Также у нее есть опыт работы телеведущей. Настя нравится мужчинам и женщинам. Она сама воспитывает 9-летнюю дочь Машеньку, с отцом которой в разводе. Между мамой и дочерью нет секретов, они обсуждают все. Настя считает себя супермамой, потому что показывает дочери своим примером, что нужно быть самостоятельной и не зависеть от мужчин.

Для начала Настя пригласила участниц в ночной клуб, где репетировала в откровенном наряде зажигательные танцы для нового клипа. Однако мамочки не оценили такое провокационное видео ― они решили, что это слишком. Кто же на самом деле оплачивает клипы и песни Насти?

Героиня рассказала, с чего началась ее музыкальная карьера, а мамочки попросили ее исполнить одну из песен. Настя похвасталась, что также принимает участие в конкурсах красоты.

Дома зажигательная мама отругала дочь за то, что та не переоделась из школьной формы в праздничное для съемок. Настя объяснила, что она может выйти из себя, запустить в ребенка тапком, а также что ей приходится иногда быть суровой, потому что воспитывает дочь без отца и вынуждена идти на радикальные меры. Маша после ссор идет жаловаться к бабушке. Настя хочет на 18-летие дочери купить ей отдельную квартиру. Как оценил ее позицию Дмитрий Карпачев?

Маминспекция увидела у Насти пустой холодильник. Хозяйка объяснила, что днем ​​она может поджарить тосты или сделать шоколадные шарики с молоком. Также мамочки обнаружили, что кухня не очень чистая ― местами засаленная, бокалы только что куплены, а виноград не мытый.

Настя призналась, что сейчас выпивает по праздникам, а молодость у нее была очень бурной ― она не только пила, но и пробовала наркотики. Также она курит в квартире и делает это при дочери.

Маша занималась вокалом, танцами и рисованием, однако сейчас перешла только на чирлидинг. Девочка приготовила для участниц танец под мамину песню, но упала. Успокаивать ее начали гости, в то время как Настя решила промолчать. Девочка заявила, что хочет быть как мама, но не певицей, а дизайнером. Когда ее попросили почитать и показать дневник, мамочки увидели, что с ее учебой не все хорошо. Настя призналась, что дочь не учится дома ― все задания она должна делать в школе.

Во время личного общения Маша поведала, что много времени проводит с папой, однако она не в курсе, почему родители развелись. Мама запретила ей рассказывать о том, что к ней постоянно ходят мужчины. Когда девочка призналась, то разрыдалась.

На праздничный ужин Настя пригласила повара известного в городе ресторана, чтобы он готовил при гостях. Во время застолья она рассказала, что ее воспитывала бабушка, потому что родители ею не занимались. Героиня мечтала открыть салон красоты. Она сама там работала, чтобы рассчитаться с долгами. Бабушка помогла ей с выплатами. Настя отметила, что с мужем у нее не сложились отношения, хотя он очень хороший отец для их дочери. У нее были отношения, которые закончились, потому что Маша начала ревновать, и Настя выбрала дочь.

Как прошел разговор зажигательной мамы с экспертом, что он ей посоветовал и кто победил ― смотрите в полном 44 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 44 выпуск: Зажигательная мама Настя запретила дочери говорить о ее мужчинах Героиней 44 выпуска проекта Супермама 4 стала зажигательная мама Настя, которая воспитывает дочь. Как прошла инспекция в 44 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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