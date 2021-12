9 грудня на телеканалі СТБ вийшов 44 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чи займається господарством запальна мама Настя? Як вона виховує доньку? Що довело дівчинку до сліз під час спілкування з учасницями? І хто стане переможницею 11 тижня проєкту?

Анастасії 29 років, вона випустила 5 пісень і 3 кліпи. Також вона має досвід роботи телеведучої. Настя подобається чоловікам та жінкам. Вона сама виховує 9-річну доньку Машеньку, із батьком якої розлучилася. Між мамою та донькою немає секретів, вони обговорюють усе. Настя вважає себе супермамою, бо показує доньці своїм прикладом, що треба бути самостійною та не залежати від чоловіків.

Для початку Настя запросила матусь до нічного клубу, де репетирувала у відвертому вбранні запальні танці для нового кліпу. Проте суперниці не оцінили такого провокативного відео ― вони вирішили, що це занадто. Хто ж насправді оплачує кліпи та пісні Насті?

Героїня розповіла, з чого почалася її музична кар’єра, а матусі попросили її виконати одну з пісень. Настя похвалилася, що також бере участь у конкурсах краси.

Вдома запальна мама насварила доньку за те, що та не переодягнулася зі шкільної форми у святкове для зйомок. Настя пояснила, що вона може вийти із себе, запустити в дитину капцем, а також що їй доводиться іноді бути суворою, бо виховує доньку без батька і мусить вдаватися до радикальних заходів. А Маша після сварок іде жалітися до бабусі. Настя хоче до 18-річчя доньки купити їй окрему квартиру. Як оцінив позицію матусі Дмитро Карпачов?

Мамінспекція побачила в Насті порожній холодильник. Господиня пояснила, що вдень вона може приготувати тости або шоколадні кульки з молоком. Також суперниці виявили, що кухня не дуже чиста ― місцями засалена, келихи щойно куплені, а виноград немитий.

Настя зізналася, що зараз випиває лише у свята, а молодість у неї була дуже бурхлива ― вона не тільки пила, а й пробувала наркотики. Також вона курить у квартирі й робить це при доньці.

Маша займалася вокалом, танцями та малюванням, проте зараз перейшла лише на чирлідинг. Дівчинка приготувала для гостей танець під мамину пісню, проте впала. Заспокоювати її почали учасниці, в той час як Настя вирішила промовчати. Дівчинка заявила, що хоче бути, як мама, але не співачкою, а дизайнеркою. Коли її попросили почитати й показати щоденник, матусі побачили, що з її навчанням не все добре. Настя зізналася, що донька вдома не вчиться ― усі завдання вона має робити в школі.

Під час особистого спілкування Маша розповіла, що багато часу проводить із татом, проте вона не в курсі, чому батьки розлучилися. Мама заборонила їй розказувати учасницям про те, що до неї постійно ходять чоловіки. Коли дівчинка зізналася, то розридалася.

На святкову вечерю Настя запросила кухаря відомого у місті ресторану, щоб він готував при гостях. Під час вечері вона розповіла, що її виховувала бабуся, бо батьки нею не займалися. Героїня мріяла відкрити салон краси. Вона сама там працювала, щоб розрахуватися з боргами. Бабуся допомогла їй із виплатами. Настя зазначила, що з чоловіком у неї не склалося життя, хоча він дуже гарний батько для доньки. У неї були стосунки, які закінчилися, бо Маша почала ревнувати, і Настя вибрала доньку.

Як пройшла розмова запальної мами з експертом, що він порадив їй і хто переміг ― дивіться у повному 44 випуску 4 сезону «Супермами».

