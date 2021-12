У 40 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці десятого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама-берегиня Ярослава, бізнес-мама Надя, мама вільних поглядів Ірина чи мама-естетка Регіна? Про результати читайте в матеріалі.

Ярослава виховує трьох дітей: 9-річного Івана, 4-річного Веніаміна та однорічного малюка. Вона не працює, сім’ю забезпечує її на 20 років старший чоловік-бізнесмен, з яким вони живуть уже 16 років. Ярослава ― домогосподарка, проте останнім часом опановує додаткову професію. Вони з чоловіком мали дуже романтичний початок стосунків, і сім’я міцно тримається на коханні.

Надя володіє трьома магазинами напівфабрикатів та виробництвом. Вона виховує 10-річного сина Івана від першого шлюбу, якого хоче відправити на навчання до Англії. Їй властивий синдром відмінниці: вона істерить через будь-який дрібний проступок сина, забирає в нього всі гаджети і карає, змушує посилено вчитися, щоб досягти всього. Надя покладається тільки на себе і навіть не стала знайомити учасниць зі своїм другим чоловіком.

Іра виховує двох доньок: 13-річну Віру та 7-річну Юліану. А ще хоче сина і для цього готова стати сурогатною матір’ю для дитини свого чоловіка і його колишньої дружини. Юліану вона народжувала вдома у ванній у присутності Віри, на яку потім поклала турботу про меншу сестричку. Мама вільних поглядів працює коучем із радикального прощення, цікавиться технікою шибарі і влаштовує такі церемонії, іноді за ними спостерігає її чоловік. Іра пробачає йому зради, бо він прийняв її та дітей у важкий момент.

Ювелірка Регіна створює прикраси для знаменитостей країн колишнього СРСР. Вона виховує двох дітей: 19-річного Івана і 13-річну Василісу. Син навчається в Тернополі, у нього не дуже добрі взаємини із сестрою. Регіна вважає, що творчим людям треба жити самим, і визнає, що дуже багато працювала, поки діти були менші. Вона 20 років заміжня за Віталієм, для якого є музою.

Дмитро Карпачов побажав, щоб матусі знайшли більше балансу між життям і роботою, і вирішив нікому не віддавати свої 10 балів та не змінювати результатів голосування.

Отже, на 10-му тижні «Супермами»-4 перемогла Регіна Вербицька.

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

