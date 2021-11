30 листопада на телеканалі СТБ вийшов 38 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як бізнес-мама Надя побудувала свою справу? Як її дитинство вплинуло на життя і характер жінки? Чому Надя перестала довіряти чоловікам?

Бізнес-мама Надя володіє мережею магазинів напівфабрикатів. Вона вдруге одружена і виховує 10-річного сина Івана від першого шлюбу. Надя дуже вимоглива як до роботи, так і до свого сина. Вона використовує камери вдома для нагляду за дитиною. У їхньому домі дуже суворі правила, які запровадила Надя, і одне правило, яке ввів її другий чоловік. Вона вважає себе супермамою, бо хоче, щоб син став найуспішнішим.

Надія зустріла матусь перед будинком ― вона саме приїхала з роботи і привезла надлишки деяких продуктів. Героїня розповіла, що почала свою справу ще в 17 років, коли їй пропонували або купити квартиру, або допомогти з бізнесом. Вона починала із мінімаркета і дуже важко працювала весь час.

Надя показала свій будинок в Ірпені, розповіла про суворі правила вдома, а також про те, що вона цілий день зайнята: зранку працює, потім займається домом і сином, відтак проводить час із чоловіком, а ввечері не може заснути через безсоння і прибирає до ночі. Надя дуже переживає через дитинство ― її мама була на заробітках, а вихованням займалася бабуся. У чому зізналася героїня?

Матуся познайомила інспекцію з Іваном. Вона зізналася, що примушує його вчитися і дуже сувора в цих питаннях: хлопчик посилено вчить англійську і математику ― за бажанням Наді, проте приділяє увагу й іншим мовам. Надя ледве не посварилася з іншими мамами через свої методи виховання та правила вдома.

Після цього Іван у відвертій розмові з учасницями розповів про своє навчання і стосунки з мамою. Він трохи пожартував із ними та зізнався, що знайшов «сліпу» зону від камер, де може гратися на телефоні або займатися своїми справами. Хлопчик розповів, що його батько помер. Надя підтвердила, що її чоловік мав неприємний характер ― не хотів сина, бив її вагітною і з малям. Потім він трагічно загинув, і на деякий час це змінило її життя.

Надя самотужки приготувала для гостей стіл у дворі й насмажила м’яса. Жінки здивувалися цьому, бо чоловіки зазвичай взагалі не пускають їх до мангалу. Вони провели з Надією розмову про те, що події з минулого змушують її покладатися тільки на себе, а також про те, що не варто бути такою суворою у вихованні хлопчика.

Чоловік Надії ― бізнесмен, за її словами, він не зміг приїхати на вечерю, тому вона підготувалася до всього сама.

Як пройшла розмова бізнес-мами Наді з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 38 випуску 4 сезону «Супермами».

