30 ноября на телеканале СТБ вышел 38 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как бизнес-мама Надя построила свое дело? Как ее детство повлияло на жизнь и характер женщины? Почему она перестала доверять мужчинам?

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Бизнес-мама владеет сетью магазинов полуфабрикатов. Она второй раз замужем и воспитывает 10-летнего сына Ивана от первого брака. Надя очень требовательна как к работе, так и к своему сыну. Она использует камеры дома для наблюдения за ребенком. Дома у них очень строгие правила, которые ввела Надя, и одно правило, которое ввел ее второй муж. Она считает себя супермамой, потому что хочет, чтобы сын стал самым успешным.

Надежда встретила гостей перед домом ― она как раз приехала с работы и привезла излишки некоторых продуктов. Героиня рассказала, что начала свой бизнес еще в 17 лет, когда ей предлагали либо купить квартиру, либо помочь с делом. Она начинала с мини-маркета и очень тяжело работала все время.

Надя показала свой дом в Ирпене, рассказала о строгих правилах, а также о том, что целый день занята: с утра работает, потом занимается домом и сыном, затем проводит время с мужем, а вечером не может уснуть из-за бессонницы и убирает до ночи. Надя сильно переживает из-за детства ― ее мама была на заработках, а воспитанием занималась бабушка. В чем призналась героиня?

Мамочка познакомила инспекцию с Иваном. Она призналась, что заставляет его учиться и очень строга в этих вопросах: мальчик усиленно учит английский и математику по желанию мамы, однако уделяет внимание и другим языкам. Надя чуть не поругалась с конкурентками из-за своих методов воспитания и правил дома.

После этого Иван в откровенном разговоре с участницами рассказал о своем обучении и об отношениях с мамой. Он немного пошутил с ними и признался, что нашел «слепую» зону от камер, где может играть на телефоне или заниматься своими делами. Он рассказал, что его отец скончался. Надя подтвердила, что ее муж имел неприятный характер ― не хотел сына, бил ее во время беременности и с малышом. Затем он трагически погиб, и на время это изменило ее жизнь.

Надя самостоятельно приготовила для гостей стол во дворе и нажарила мяса. Женщины удивились этому, потому что мужчины обычно вообще не подпускают их к мангалу. Они провели с Надеждой разговор о том, что события прошлого заставляют ее полагаться только на себя, а также о том, что не стоит быть столь суровой в воспитании мальчика.

Муж Надежды – бизнесмен, по ее словам, он не смог присутствовать на ужине, поэтому она подготовилась ко всему сама.

Как прошел разговор бизнес-мамы Нади с экспертом Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 38 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 38 выпуск: бизнес-мама Надя полагается только на себя Героиней 38 выпуска проекта Супермама 4 стала бизнес-мама Надя, сама встала на ноги и учит сына. Как прошла инспекция по 38 выпуску Супермама 4 – читайте на сайте.

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