29 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 37 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На десятой неделе сезона за заветное звание будут бороться: мама-берегиня Ярослава, бизнес-мама Надя, мама свободных взглядов Ира и мама-эстетка Регина. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон: мама-берегиня, бизнес-мама, мама свободных взглядов и мама-эстетка― участницы 10 недели Супермама 4 сезон: участницы 10 недели проекта. мама-берегиня, бизнес-мама, мама свободных взглядов и мама-эстетка - узнайте больше об участницах 37, 38, 39 и 40 выпусков шоу Супермама 4 сезон на СТБ.

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Мама-берегиня Ярослава

Ярослава воспитывает троих детей: 9-летнего Ивана, 4-летнего Вениамина и годовалого малыша. Она не работает, семью обеспечивает ее на 20 лет старший муж-бизнесмен, с которым они живут уже 16 лет. Ярослава считает, что зарабатывать должен мужчина, а у женщины свои обязанности.

Бизнес-мама Надя

Надя владеет тремя магазинами полуфабрикатов. Она воспитывает 10-летнего сына Ивана, которого хочет отправить на обучение в Англию. У Нади синдром отличницы: она истерит из-за любого мелкого проступка сына, забирает у него все гаджеты и наказывает.

Мама свободных взглядов Ира

Ира воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Веру и 7-летнюю Юлиану, ― и хочет еще родить сына. Младшую дочь она рожала дома в ванной в присутствии старшей, мужа и акушерки, еще и получила оргазм во время родов. Ирина интересуется техникой шибари, устраивает демонстрации и церемонии для друзей и знакомых. По желанию партнеров, мужчин или женщин, все могут быть или голые, или одетые. Они с мужем доверяют друг другу.

Мама-эстетка Регина Вербицкая

Ювелирка Регина создает украшения для знаменитостей стран бывшего СССР. Она воспитывает двоих детей: 19-летнего Ивана и 14-летнюю Василису. Сын учится в Тернополе. Регина считает, что творческим людям нужно жить самим, а хоронить себя в детях ― неправильно. От раздельного проживания будет хорошо и детям и родителям.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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