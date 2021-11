29 листопада о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 37 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На десятому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама-берегиня Ярослава, бізнес-мама Надя, мама вільних поглядів Іра та мама-естетка Регіна. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Є ще багато історій, які хотілося б розповісти»: Марія Бєлая про 4 сезон «Супермами» на СТБ

Мама-берегиня Ярослава

Ярослава виховує трьох дітей: 9-річного Івана, 4-річного Веніаміна та однорічного малюка. Вона не працює, сім’ю забезпечує її на 20 років старший чоловік-бізнесмен, з яким вони живуть уже 16 років. Ярослава вважає, що заробляти повинен чоловік, а в жінки свої обов’язки.

Бізнес-мама Надя

Надя володіє трьома магазинами напівфабрикатів. Вона виховує 10-річного сина Івана, якого хоче відправити на навчання до Англії. У Наді синдром відмінниці: вона істерить через будь-який дрібний проступок сина, забирає в нього всі гаджети і карає.

Мама вільних поглядів Іра

Іра виховує двох доньок: 13-річну Віру та 7-річну Юліану, ― і ще хоче народити сина. Меншу доньку вона народжувала вдома у ванній у присутності старшої, чоловіка та акушерки, ще й отримала оргазм під час пологів. Ірина цікавиться технікою шибарі, влаштовує демонстрації та церемонії для друзів і знайомих. За бажанням партнерів, чоловіків або жінок, усі можуть бути або голі, або одягнені. Вони з чоловіком довіряють одне одному.

Мама-естетка Регіна Вербицька

Ювелірка Регіна створює прикраси для знаменитостей країн колишнього СРСР. Вона виховує двох дітей: 19-річного Івана та 14-річну Василісу. Син навчається в Тернополі. Регіна вважає, що творчим людям треба жити самим, а хоронити себе в дітях ― неправильно. Від окремого проживання буде добре і дітям, і батькам.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

Більше на тему: Супермами всюди, і кожна з нас такою є – зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко про виховання дітей

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.