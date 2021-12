2 грудня на телеканалі СТБ вийшов 40 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чим заробляє Регіна, і наскільки вона відома? Як вона виховала дітей, і які в них склалися стосунки? Чим діти Регіни здивували мамінспекцію? Як пройшло знайомство з її чоловіком? І хто переміг у 40 випуску «Супермами»-4?

Регіна займається ювелірною та антикварною справою. Вона вже 20 років у шлюбі з Віталієм і виховує 13-річну Василісу та 19-річного Івана. Діти не дуже ладнають, але Іван уже переїхав до Тернополя на навчання, де й оселився зі своєю дівчиною. Регіна славиться власною торговельною маркою прикрас у Європі та країнах колишнього СРСР. Вона вважає себе супермамою, бо виховує дітей у любові до краси і хоче, щоб вони виросли здоровими, розумними та успішними.

Мама-естетка прийняла суперниць у себе на дачі. Там вона продемонструвала власні роботи й розповіла про прикраси та свій шлях до теперішньої справи. Регіна не має вищої освіти, а лише після 8 класів середньої школи вивчилась на швачку. Однак потім почала працювати над прикрасами, які з часом принесли їй славу.

Регіна розповіла, що робить не тільки брошки, а й інші жіночі та чоловічі прикраси. Також купує, реставрує, продає і колекціонує антикварні речі. Деякі з них вона продемонструвала вдома.

Героїня похвалилася незвичайним житлом: зі старовинними картинами, статуями, фігурами та іграшками. Мамінспекція оцінила не тільки її талант у створенні прикрас, які вона збирає з третьої до шостої ранку, а й хазяйновитість та кулінарні здібності.

Після цього Регіна познайомила гостей із дітьми. Іван приїхав зі своєю дівчиною, тому учасниці спочатку розгубилися через більшу кількість дітей, ніж попереджала господиня, проте залюбки поспілкувалися з усіма.

Регіна розповіла, що змалечку займалася вихованням дітей, та коли вони підросли, більше уваги їм приділяв батько ― вирішував суперечки між ними та заспокоював. Діти відверто зізналися, що не дуже ладнають: ще коли вони були малі, Іван був спокійніший за Василісу і йому було дискомфортно.

Під час особистого спілкування Іван розповів, що вони з дівчиною насамперед хочуть побудувати кар’єру, і не став заперечувати можливість розставання, якщо його сім’я переїде до іншої країни. Василіса ж мріє про самореалізацію і хоче стати ветеринаром. Вона зізналася, що їй не вистачає спілкування з батьком, бо так повелося, що він займався Іваном, у той час як мама займалася її вихованням.

Під час святкового застілля гості познайомилися з чоловіком господині. Йому передали слова Василіси. Чоловік розповів про знайомство та життя з Регіною: уперше він її побачив, коли їхав до своєї тодішньої дівчини; відтоді минуло 32 роки, 20 із яких вони прожили у шлюбі.

Як пройшла розмова мами-естетки Регіни з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто переміг на 10 тижні проєкту― дивіться у повному 40 випуску 4 сезону «Супермами».

