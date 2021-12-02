2 декабря на телеканале СТБ вышел 40 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Чем зарабатывает Регина, и насколько она известна? Как она воспитала детей, и какие у них сложились отношения? Чем дети Регины удивили маминспекцию? Как прошло знакомство с ее мужем? И кто победил в 40 выпуске «Супермамы»-4?

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Регина занимается ювелирным и антикварным делом. С мужем Виталием она уже 20 лет в браке и воспитывает 13-летнюю Василису и 19-летнего Ивана. Дети не очень ладят, но Иван уже переехал в Тернополь на учебу, где и живет со своей девушкой. Регина славится собственной торговой маркой украшений в Европе и странах бывшего СССР. Она считает себя супермамой, потому что воспитывает детей в любви к красоте и хочет, чтобы они выросли здоровыми, умными и успешными.

Мама-эстетка приняла участниц у себя на даче. Там она продемонстрировала собственные работы и рассказала об украшениях и о своем пути к нынешнему делу. Регина не имеет высшего образования, только после 8 классов средней школы выучилась на швею. Но потом она начала работать над украшениями, которые со временем принесли ей славу.

Регина рассказала, что создает не только броши, но и другие женские и мужские украшения. Также покупает, реставрирует, продает и коллекционирует антикварные вещи. Некоторые из них она показала у себя дома.

Героиня похвасталась необычным жильем: со старинными картинами, статуями, фигурами и игрушками. Маминспекция оценила не только ее талант в создании украшений, которые она собирает с трех до шести утра, но и хозяйственность и ее кулинарные способности.

После этого Регина познакомила гостей с детьми. Иван приехал со своей девушкой, поэтому участницы сначала растерялись из-за большего количества детей, чем предупреждала хозяйка, однако с удовольствием пообщались со всеми.

Регина рассказала, что с пеленок занималась воспитанием детей, но когда они подросли, больше внимания им уделял отец ― решал споры между ними и успокаивал. Дети откровенно признались, что не очень ладят: еще когда они были малы, Иван был спокойнее Василисы и ему было дискомфортно.

Во время личного общения Иван рассказал, что они с девушкой в ​​первую очередь хотят построить карьеру, и не стал отрицать возможности расставания, если его семья переедет в другую страну. Василиса же мечтает о самореализации и хочет стать ветеринаром. Она призналась, что ей не хватает общения с отцом, потому что так повелось, что он занимался Иваном, в то время как мама занималась ее воспитанием.

Во время праздничного застолья гости познакомились с мужем хозяйки. Ему передали слова Василисы. Мужчина рассказал о знакомстве и жизни с Региной: впервые он ее увидел, когда ехал к своей тогдашней девушке; с тех пор прошло 32 года, 20 из которых они прожили в браке.

Как прошел разговор мамы-эстетки Регины с экспертом Дмитрием Карпачевым, что он ей посоветовал и кто победил на 10 неделе проекта ― смотрите в полном 40 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 40 выпуск: у мамы-эстетки Регины высокие ожидания относительно детей Героиней 40 выпуска проекта Супермама 4 стала Регина, прославившаяся благодаря своим неповторимым украшениям. Кто победит на 10 неделе Супермама 4 - читайте на сайте

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