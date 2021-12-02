В 40 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы десятой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама-берегиня Ярослава, бизнес-мама Надя, мама свободных взглядов Ирина или мама-эстетка Регина? О результатах читайте в материале.

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Ярослава воспитывает троих детей: 9-летнего Ивана, 4-летнего Вениамина и годовалого малыша. Она не работает, семью обеспечивает ее на 20 лет старший муж-бизнесмен, с которым они живут уже 16 лет. Ярослава ― домохозяйка, однако в последнее время овладевает дополнительной профессией. У них с мужем было очень романтическое начало отношений, и семья крепко держится на любви.

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Надя владеет тремя магазинами полуфабрикатов и производством. Она воспитывает 10-летнего сына Ивана от первого брака, которого хочет отправить на учебу в Англию. Ей свойственен синдром отличницы: она истерит из-за любого мелкого проступка сына, забирает у него все гаджеты и наказывает, заставляет усиленно учиться, чтобы добиться всего. Надя полагается только на себя и даже не стала знакомить участниц со своим вторым мужем.

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Ира воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Веру и 7-летнюю Юлиану. А еще хочет сына и для этого готова стать суррогатной матерью для ребенка своего мужа и его бывшей жены. Юлиану она рожала дома в ванной в присутствии Веры, на которую затем переложила заботу о младшей сестренке. Мама свободных взглядов работает коучем по радикальному прощению, интересуется техникой шибари и устраивает такие церемонии, иногда за ними наблюдает ее муж. Ирина прощает его измены, потому что он принял ее и детей в трудный момент.

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Ювелир Регина создает украшения для знаменитостей стран бывшего СССР. Она воспитывает двоих детей: 19-летнего Ивана и 13-летнюю Василису. Сын учится и живет в Тернополе, у него не очень хорошие отношения с сестрой. Регина считает, что творческим людям нужно жить самим, и признает, что очень много работала, пока дети были младше. Она 20 лет замужем за Виталием, для которого является музой.

«Супермама»-4 – кто победил на 10 неделе

Регина ― 63 балла;

Ярослава ― 60 баллов;

Надя ― 58 баллов;

Ирина ― 33 балла.

Дмитрий Карпачев пожелал, чтобы мамы нашли больше баланса между жизнью и работой, и решил никому не отдавать свои 10 баллов и не менять результаты голосования.

Таким образом, на 10-й неделе «Супермамы»-4 победила Регина Вербицкая.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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