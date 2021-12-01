1 декабря на телеканале СТБ вышел 39 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Почему Ирина рассталась с первым мужем? Как она воспитывает детей? Какие у Ирины отношения со вторым мужем, и что с ней будет, если он ее бросит?

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Мамочка свободных взглядов Ирина практикует тантру, интересуется искусством эротического связывания шибари и воспитывает двух дочерей, которых родила в первом браке. С 13-летней Верой и 7-летней Юлианой у нее практически нет секретов и запретов. Они занимаются моржеванием вместе с другими интересующимися людьми. Героиня живет три года в гражданском браке с мужем Максимом. У них свободные отношения, и муж может встречаться с другими женщинами. Ирина ― коуч по радикальному прощению и считает себя супермамой, потому что, по ее мнению, дети растут свободными людьми и не зависят от стереотипов и комплексов.

Ирина встретила мамочек в своей квартире и угостила улитками. Она рассказала, какой это сильный афродизиак, а потом поведала о технике шибари и своих занятиях с другими мужчинами, за которыми иногда наблюдает ее муж. Также Ярослава согласилась, чтобы Ирина ее связала. Однако, несмотря на старания Ирины, Ярослава не испытала удовольствия, а мамочки не были в восторге от действа.

После этого Ирина познакомила гостей со своей работой коуча. Ее радикальное прощение пошло от того, что она сама это испытала, когда ее бросил муж. Он ушел к их общей подруге, с которой они практиковали БДСМ, и оставил Ирину с детьми. Героиня смогла простить его и решила проводить курсы радикального прощения ― одно занятие стоит 100 долларов. Она провела конкуренткам бесплатный сеанс, однако те просто повеселились и не очень серьезно восприняли этот метод.

Затем хозяйка познакомила участниц с дочерьми. И Вера, и Юлиана ходят в частную школу, где в классе занимаются 3-7 учащихся. Гости начали громко обсуждать подходы Ирины к воспитанию и довели до слез Веру. Что с ней случилось, и как на это отреагировала ее мама?

Участницы узнали, что Вера присутствовала на родах мамы, видела, как Юлина появилась на свет, и первая взяла ее на руки. После этого девочка присматривала за сестрой все время, кормила ее, укладывала спать и полностью заботилась о ней.

Во время личного общения мамочки узнали, что девочки плохо учатся в школе и не знают того, что должны знать в своем возрасте. Несмотря на это, Вера уже прошла много курсов и дополнительных занятий. Девочка призналась, что по инициативе мужа Ирины Максима она получает по 3000 гривен карманных денег ежемесячно, что немного удивило маминспекцию.

Также Вера рассказала, что мама и Максим хотят завести еще ребенка. Ирина подтвердила, что они сделали более 5 ЭКО и пробовали до этого забеременеть естественным способом. Она сказала, что Максим забрал их после развода Ирины, и за это она готова для него на все. Однако теперь они хотят взять донором яйцеклетки бывшую жену Максима Маргариту, а Ира выносит этого ребенка.

Во время ужина мамы познакомились с Максимом, который признался, что изменял Ирине. Сама героиня не имела физического секса с другими мужчинами. Оказывается, Ирине и ее дочерям ничего не принадлежит, и Максим собирается переписать половину своего имущества на будущего ребенка от Маргариты.

Как прошел разговор мамы свободных взглядов Ирины с экспертом Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 39 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 39 выпуск: мама свободных взглядов Ирина живет с изменами мужа Героиня 39 выпуска Супермама 4 – мама свободных взглядов Ирина готова родить дочь мужу от его бывшей. Что было в 39 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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