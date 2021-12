1 грудня на телеканалі СТБ вийшов 39 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чому Ірина розлучилася з першим чоловіком? Як вона виховує дітей? Які в Іри стосунки з другим чоловіком, і що з нею буде, якщо він її кине?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-берегиня, бізнес-мама, мама вільних поглядів і мама-естетка ― учасниці 10 тижня

Матуся вільних поглядів Ірина практикує тантру, цікавиться мистецтвом еротичного зв’язування шибарі та виховує двох доньок, яких народила в першому шлюбі. Із 13-річною Вірою та 7-річною Юліаною в неї практично немає секретів та заборон. Вони займаються моржуванням разом з іншими людьми, які цим цікавляться. Героїня живе три роки в цивільному шлюбі з чоловіком Максимом. У них вільні стосунки, і він може зустрічатися з іншими жінками. Ірина ― коуч із радикального прощення і вважає себе супермамою, бо, на її думку, діти ростуть вільними людьми і не залежать від стереотипів та комплексів.

Ірина зустріла матусь у своїй квартирі та пригостила равликами. Вона розказала, який це сильний афродизіак, а потім почала розповідати про техніку шибарі та свої заняття з іншими чоловіками, на які іноді дивиться її чоловік. Також Ярослава погодилася, щоб Ірина її зв’язала. Проте, незважаючи на старання Ірини, Ярослава не відчула задоволення, а матусі не були у захваті від дійства.

Після цього Ірина познайомила гостей зі своєю роботою коуча. Її радикальне прощення пішло від того, що вона сама це спробувала, коли її покинув чоловік. Він пішов до їхньої спільної подруги, з якою вони практикували БДСМ, і залишив Ірину з дітьми. Героїня змогла пробачити його й вирішила проводити курси радикального прощення ― одне заняття коштує 100 доларів. Вона провела конкуренткам безкоштовний сеанс, однак ті просто повеселилися і не дуже серйозно сприйняли цей метод.

Відтак господиня познайомила учасниць з доньками. І Віра, і Юліана ходять до приватної школи, де у класі займаються 3-7 учнів. Гості почали голосно обговорювати Іринині підходи до виховання і довели до сліз Віру. Що саме з нею трапилося, і як на це відреагувала її мама?

Учасниці дізналися, що Віра була присутня на маминих пологах, бачила, як народилася Юліана, і перша взяла її на руки. Після того дівчинка доглядала сестричку весь час, годувала її, вкладала спати і повністю дбала про неї.

Під час особистого спілкування матусі дізналися, що дівчатка погано вчаться у школі і не знають того, що мають знати на свій вік. Незважаючи на це Віра вже пройшла багато курсів і додаткових занять. Дівчинка зізналася, що з ініціативи маминого чоловіка Максима вона отримує по 3000 гривень кишенькових грошей щомісяця, що трохи здивувало мамінспекцію.

Також Віра розповіла, що мама і Максим хочуть завести ще дитину. Ірина підтвердила, що вони зробили більше 5 ЕКЗ і пробували до цього завагітніти природнім способом. Вона сказала, що Максим забрав їх після розлучення Ірини, і за це вона готова для нього на все. Проте тепер вони хочуть узяти донором яйцеклітини колишню дружину Максима Маргариту, а Іра виносить цю дитину.

Під час вечері учасниці познайомилися з Максимом, який зізнався, що зраджував Ірині. Сама героїня не мала фізичного сексу з іншими чоловіками. Виявляється, Ірині та її донькам нічого не належить, і Максим збирається переписати половину свого майна на майбутню дитину від Маргарити.

Як пройшла розмова мами вільних поглядів Ірини з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 39 випуску 4 сезону «Супермами».

