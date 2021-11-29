25 ноября на телеканале СТБ вышел 37 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мама-берегиня Ярослава познакомилась с мужем? Совсем ли она забросила карьеру? Как мама справляется сразу с тремя детьми?

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Мама-берегиня Ярослава познакомилась с на 20 лет старшим мужчиной и влюбилась в него. Они уже 16 лет в браке и воспитывают троих детей. Муж Ярославы ― предприниматель, мусульманин, однако он не навязывает свою религию родным. Мама-берегиня не работает и занимается воспитанием детей и домом, однако уже некоторое время овладевает новой профессией и имеет постоянных клиентов.

Героиня встретила маминспекцию в шикарном платье и с макияжем, чем их удивила. Женщина показала свой дом и познакомила с детьми. Конкурентки нашли у нее в холодильнике судочек с сыром и колбасой, из-за чего осудили маму за пропаганду нездорового образа жизни. Однако дом Ярославы оказался просторным, светлым и комфортным. Мама рассказала о том, что ее муж мусульманин, но он не требовал соблюдения каких-либо ритуалов, кроме обрезания для сыновей.

Это разделило участниц на два непримиримых лагеря ― поддерживающих такой подход и противниц, которые считают, что это должны решать сами мальчики и им не должен никто ничего навязывать.

Ярослава познакомила мам со всеми детьми ― даже с самым маленьким годовалым малышом. 4-летний Вениамин и 9-летний Иван продемонстрировали, что они обычные хорошие мальчики, хорошо развитые по своему возрасту. Иван объяснил, что такое обрезание и что он понимает и готов к этому. Дети поразили и порадовали гостей. Но что они рассказали им, пока мамы не было рядом?

Мама-берегиня призналась, что уже несколько раз у них были инциденты, когда дети засовывали что-то в нос и начинали задыхаться. Но она справилась с этими случаями и пытается предупреждать подобное.

Ярослава рассказала, что влюбилась в мужа с первого взгляда ― когда встретила его в магазине. Однако она долгое время не решалась подойти к нему, хотя регулярно встречала его в магазине и на улице. Однако день, когда они познакомились, поразил и ее, и будущего мужа ― они провели романтический день и ночь вместе. Участниц умилила эта история, но их обеспокоило то, что в отношениях инициатор ― Ярослава. Однако мама-берегиня отвергла все обвинения, потому что уверена в себе и доверяет мужу, ведь они до сих пор влюблены друг в друга.

Во время праздничного ужина муж Ярославы признался, что поначалу был немного удивлен признанием в любви будущей жены. Но они начали встречаться, и он тоже влюбился. Мужчина подтвердил, что не заставляет детей проходить обрезание ― если они не захотят, то он поддержит их решение.

Как прошел разговор мамы-берегини Ярославы с экспертом Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 37 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 37 выпуск: мама-берегиня Ярослава влюбилась в мужа с первого взгляда Героиней 37 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-берегиня Ярослава, которая сама воспитывает троих детей. Как прошла инспекция по 37 выпуска Супермама 4 – читайте на сайте.

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