29 листопада на телеканалі СТБ вийшов 37 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як мама-берегиня Ярослава познайомилася з чоловіком? Чи повністю вона закинула кар’єру? Як матуся справляється відразу з трьома дітьми?

Мама-берегиня Ярослава познайомилася з на 20 років старшим чоловіком і закохалася в нього. Вони вже 16 років у шлюбі та виховують трьох дітей. Чоловік Ярослави ― підприємець, мусульманин, проте він не нав’язує свою релігію рідним. Мама-берегиня не працює і займається вихованням дітей та домом, проте вже деякий час опановує нову професію і вже має постійних клієнтів.

Героїня зустріла мамінспекцію у шикарній сукні та з макіяжем, чим їх здивувала. Жінка показала свою оселю та познайомила з дітьми. Конкурентки знайшли в неї в холодильнику судочок із сиром та ковбасою, через що засудили матусю за пропаганду нездорового способу життя. Проте дім Ярослави виявився просторим, світлим і комфортним. Матуся розповіла про те, що її чоловік мусульманин, але він не вимагав дотримання якихось ритуалів, окрім обрізання для синів.

Це розділило учасниць на два непримиренні табори ― прихильниць такого підходу і противниць, які вважають, що це мають вирішувати самі хлопчики і їм не повинен ніхто нічого нав’язувати.

Ярослава познайомила мам із усіма дітьми ― навіть із найменшим однорічним малюком. 4-річний Веніамін та 9-річний Іван продемонстрували, що вони звичайні хороші хлопчики, гарно розвинені на свій вік. Іван пояснив, що таке обрізання і що він розуміє та готовий до такого. Діти вразили і порадували гостей. Та що вони розповіли їм, поки мами не було поряд?

Мама-берегиня зізналася, що вже кілька разів у них були інциденти, коли діти запихали щось до носа і починали задихатися. Але вона впоралася з цими випадками і намагається запобігати такому.

Ярослава розповіла, що закохалася в чоловіка з першого погляду ― коли зустріла його в магазині. Проте вона тривалий час не наважувалася до нього підійти, хоч регулярно зустрічала його в магазині та надворі. Однак день, коли вони познайомилися, вразив і її, і майбутнього чоловіка ― вони провели романтичний день і ніч разом. Учасниць розчулила ця історія, але їх занепокоїло те, що у стосунках ініціаторкою виступає Ярослава. Проте мама-берегиня відкинула всі звинувачення, бо впевнена у собі і довіряє чоловіку, адже вони ще досі закохані одне в одного.

Під час святкової вечері чоловік Ярослави зізнався, що спочатку був трохи здивований освідченням у коханні від майбутньої дружини. Та вони почали зустрічатися, і він також закохався. Чоловік підтвердив, що не змушує дітей іти на обрізання ― якщо вони не захочуть, то він підтримає їхнє рішення.

Як пройшла розмова мами-берегині Ярослави з Дмитром Карпачовим і що він порадив ― дивіться у повному 37 випуску 4 сезону «Супермами».

