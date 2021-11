У 36 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці дев’ятого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама-екстрасенс Діана, безвідмовна мама Настя, мама в нірвані Зоя чи ефектна мама Таня? Про результати читайте в матеріалі.

Мама-екстрасенс Діана вже 12 років у шлюбі з коханим чоловіком. Вона ще з дитинства дізналася про свій дар і використовувала його з 14 років. Діана чітко розділяє сім’ю та роботу. Вони з чоловіком нещодавно придбали шикарний будинок, який оплатили навпіл, виховують трьох доньок і хочуть народити ще. Діана вміє зробити так, щоб усім членам сім’ї було комфортно і всі почувалися щасливими.

Безвідмовна мама Настя живе з чоловіком-айтівцем, якого сприймає як брата. Вони мешкають у квартирі її бабусі, чоловік максимально уникає перебування вдома після роботи, а Настя вимикає телефон, коли йде гуляти з подругами до клубу. У матусі є 4-річна донька Ксенія, а також собачка Сью, яку їй подарував чоловік на річницю стосунків. Настя не працює, бо проводить 24/7 з донькою.

Мама в нірвані Зоя мала бурхливе життя ― кар’єру в моді та кіно, а також стосунки і з кримінальними авторитетами, і з політиками. Вона завела дитину з чоловіком, на 10 років молодшим, проте вони не змогли прожити разом довго. Зоя мала небезпечну для здоров’я залежність, але подолала її. Зараз вона захоплюється йогою та східною культурою і виховує 9-річну доньку Джаю.

Таня у 21 рік потрапила до в’язниці, і її 3-річний син тимчасово залишився у батька. Поки не було поруч мами, хлопчик перетворився на хулігана, а батько не йде назустріч Тані у вихованні. Вона знайшла собі іншого чоловіка, з яким завела двох дітей. Таня займається господарством і з усіх сил намагається допомагати чоловікові та виховати дітей достойними людьми.

Дмитро Карпачов зазначив, що Зоя і Таня наробили багато помилок у житті, проте йому подобається, що вони визнають це. Він дуже сподівається, що це дасть результати. На думку експерта, найбільш щаслива сім’я в Діани, тому він віддав їй свої 10 балів.

Отже, Діана Бакіт ― переможниця 9 тижня «Супермами»-4.

