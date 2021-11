24 листопада на телеканалі СТБ вийшов 35 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чому минуле Зої нагадує гостросюжетний бойовик? До чого мама в нірвані привчає доньку Джаю? Звідки в неї така любов до індуїзму та йоги?

Супермама Зоя будувала кар’єру акторки в Москві, потім вирішила завести сім’ю і переїхала до України, де і живе з 7-річною донькою Джаєю. Вона захоплюється йогою і привчила до цього дитину. Також мама в нірвані змалечку годує доньку лише вегетаріанською їжею.

Зоя зустріла конкуренток на галявині недалеко від дому. Вони з донькою саме займалися йогою і запропонували гостям приєднатися. Не всі оцінили завбачливо принесені Зоєю трико для заняття, проте із захопленням спробували рухи, які вона показала. Незважаючи на те, що Джая займалася з мамою, сама вона не дуже цікавиться йогою.

Зоя привезла учасниць до свого будинку, який звів ще її прадідусь, а вона оселилася тут після повернення до України. Показала журнали зі своїми фотосесіями та розповіла, як вирішила зайнятися шоу-бізнесом і вступити до ГІТІСу в 27 років. Крім участі у зніманні, героїня розказала про свої стосунки з чоловіками. У Москві в неї були взаємини з членом кримінального угруповання, і вона відчула на собі всі особливості життя в стилі 90-х, ― просто як у серіалі «Бригада».

Однак потім Зоя почала зустрічатися з політиком і зрозуміла, що обмеження стали ще більшими. Тоді як батько Джаї був кардинально інакшим. Йому було 23 роки, а Зої — 33. Проте, за її словами, у них не склалися стосунки: він весь час був на тусовках, майже нічого не приносив у сім’ю і не приділяв уваги дитині. Зоя вирішила покинути його, коли він прийшов додому зранку і виштовхав її з кімнати. Вона перед донькою бризнула чоловікові з балончика в очі.

Також у Зої був період, коли вона почала пити, а потім вживати наркотики. Після інциденту з поліцією і лікування від залежності жінка вирішила зав’язати з цим і захопилася йогою та ведичними вченнями. Тому й назвала доньку Джая ― як індуський вигук-похвала на честь богів.

Зоя показала дівчатам свою кухню. За її словами, вона облаштувала житло за гроші від продажу авто, і їй допомагали друзі. Як зауважили суперниці, дім у неї небагатий, зате чистий.

Під час спілкуання з Джаєю учасниці виявили, що мама не так багато часу проводить з донькою і дівчинка мало спілкується з батьком ― тільки по телефону. Вона хотіла би більше його бачити і більше бувати з мамою.

Під час вечері матусі поділилися із Зоєю своїми думками та обговорили той факт, що вона боїться спілкування доньки з її рідним батьком.

Як пройшла розмова мами в нірвані Зої з Дмитром Карпачовим і що він порадив ― дивіться у повному 35 випуску 4 сезону «Супермами».

